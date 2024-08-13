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大陸車銷台強制國產化 胡連爭取Tier 1線束商機

中央社／ 台北13日電

中華車代理引進的大陸汽車品牌MG在台掀起熱賣，為此，經濟部7月底祭出大陸車銷台強制國產化的管制措施，希望保護台灣汽車供應鏈。國內汽車連接器大廠胡連全力爭取從Tier 2（二階供應商）的連接器端子，晉身Tier 1的線束供應，爭取更大商機。

胡連董事長張子雄坦承，「中華汽車確實有來找我，希望想辦法提高國產化比例」。

英國血統的MG，2007年被大陸上汽集團收購，成為旗下品牌，近幾年在全球市場攻城略地，2022年由中華車代理引進台灣市場，在國內組裝銷售，靠著頂級配備、售價不到百萬的高CP值，MG短短2年就躍居台灣第6大汽車品牌，2023年在台銷量超過1.3萬輛。

不過MG雖然標榜在台組裝，但整車零組件有將近9成以上來自大陸，引起政府注意，7月底經濟部宣布大陸車銷台強制國產化政策，大陸車銷台必須符合第1年15%、第2年25%、第3年35%的零組件國產化規定，且新政策8月1日隨即上路，殺得車廠措手不及。

張子雄分析，MG在台掀起熱賣，去年銷售超過1萬輛，但這個數字對照大陸車市1年產銷超過1600萬輛，仍是小巫見大巫。如果只是做連接器端子，為了1萬輛去打造模具，然後搬到台灣生產，根本不敷成本。

胡連正全力爭取線束商機，過去胡連的連接器主要是交給客戶製作成線束等成品，再交貨給車廠，扮演Tier 2的角色，趁這次國產化政策機會，胡連希望爭取從連接器做到線束，晉身Tier 1，由於線束可以搭配連接器一起出貨，對於胡連而言商機更大。

胡連為國內汽車連接器大廠，主要產品包括汽車端子、塑膠盒、保險絲盒、高頻高速線束和高壓連接器等，客戶涵括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等大陸車廠。

受惠大陸刺激車市方案，以及市占率持續提升，胡連剛公布今年上半年稅後純益新台幣6.2億元，比起去年同期大幅成長1.1倍，每股純益達6.22元。張子雄預告，第4季是旺季，胡連下半年表現會比上半年好。

胡連 連接器

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