台灣之光！和泰集團「原夢國家隊」囊括多項大獎 勇奪史上最佳成績

給偏遠孩子一個出頭天的機會，和泰集團支持的「原夢國家隊」做到了!今年「原夢國家隊」邁向第三年，和泰集團支持泰雅小唱將們前往更大、更遠的世界舞台，和泰汽車號召和泰純青基金會、車美仕、和泰豐田物料運搬等關係企業，共同贊助「原夢國家隊」700萬出國經費，參加紐西蘭和義大利的國際合唱比賽，雙雙勇奪史上最佳成績，讓世界看見台灣。

2024年「原夢國家隊」嘉興國小於義大利合唱比賽獲《金質獎》等六項大獎、「原夢國家隊」桃山國小於紐西蘭世界合唱大賽獲《金質獎》。

和泰集團表示，秉持「與美好台灣同行」的永續承諾，長期善盡企業社會責任，秉持「與美好台灣同行」的理念，規劃各種公益活動，自2022年起，發起「原夢國家隊」計劃(Indigenous Children Choir)，致力於挖掘有才華及潛力的原住民團體—新竹縣桃山國小和嘉興國小合唱團，為小朋友提供舞台和曝光機會，今年度再度完美站上國際舞台，讓國際聽到台灣美妙的聲音，這群小朋友成為台灣之光。

鼓勵每一個擁有天賦與才華的孩子，勇敢追夢，期望在「原夢」的路上發光發熱，邁向更遼闊的世界。未來，和泰集團亦將持續發揮影響力，積極投入ESG領域(環境Environment、社會Social、治理Governance)，與台灣一同成長，關注這片美麗土地上的人事物，創造更美好的未來。

「原夢國家隊」新竹縣嘉興國小，8/6-8/11參加【義大利安德烈·德爾·委羅基奧國際合唱比賽-Andrea Del Verrocchio International Choral Festival】，獲得六項殊榮！包括童聲合唱組、民謠合唱組雙《金質獎》、《最佳獨唱》、《最佳樂曲表現》、《最佳義大利樂曲詮釋》、《大獎賽》第二名等獎項，堪稱史上最佳成績。孩子們這次遠征更大的舞台，做了非常多準備，除了日常的練習外，賽前連續加開周末訓練班衝刺，最終克服壓力與緊張，讓泰雅族的天籟童聲，繚繞於世界級表演殿堂，為國爭光。

「原夢國家隊」新竹縣桃山國小，繼去年獲新加坡國際合唱節金質獎後，7/6-7/15參加【紐西蘭世界合唱大賽-World Choir Games】再次奪得童聲合唱組《金質獎》佳績，讓世界聽見泰雅族最富生命力的歌聲！本次比賽除了泰雅族語外，需融入匈牙利民謠、英語、拉丁語等不同語言，更具挑戰性，在孩子們努力的練唱下，每首曲子都能精準掌握，獲得評審一致肯定。