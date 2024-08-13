生技公司砸6.8億買高雄市區工業地 意外揭苦命駕訓班

台積電帶旺，高雄在地產業紛傳加碼投資錢進高雄，根據內政部實價登錄揭露，高雄市三民區灣興段佔地1571坪的乙工用地，今年3月，以每坪單價43.6萬元，合計總價6.8億元成交，買家為高雄在地生技公司，而該筆交易成為今年高雄總價最高、面積最大的工業地交易。

據了解，該筆土地現況目前為汽車駕訓班。該駕訓班原本設立在距離現址約1公里遠的99期市地重劃區預定地，因土地進入重劃開發，由建商買下，因此2022年時搬遷到現在新址。但遷移不到2年，目前所在地又被地主高價賣了，未來恐面臨二度搬遷，業者形容駕訓班「選地眼光精準」，不過也很苦命。

台灣房屋高雄7+1工商加盟店店長郭錫斌表示，該筆土地鄰近自由一路與龍德新路，跨過愛河就是萬豪酒店與義享天地商圈，區段受惠輕軌機能及龍德新路東延民族一路，大幅提升商圈機能優勢，周邊亦具備龍華段自辦重劃區、99期、107期市地重劃區利多，為未來矚目發展區段。

郭錫斌指出，買家為生技產業，不屬工業範圍，相對更偏好環境污染度低、兼具交通與商業機能性佳的市區用地，可做為廠辦亦可規劃為觀光工廠，使用彈性大，且這類產業對周邊住宅抗性較低，自用投資皆宜。

以高雄目前市區工業地可說是賣一塊少一塊，越來越稀有，而該筆土地佔地面積大、地形又方正、並具備地段優勢，價值性可說相當高，以非市區工業地單價行情就要2字頭，市區工業地以4字頭成交，頗符合市場行情，且以該標的整體條件，對買家來說，應是價值更勝於價格。

在地企業加碼布局不只一樁，今年1月，知名上市遊艇大廠豪擲12億元，買下前鎮區建坪762.7坪、占地近5千坪的工業廠房，做為擴廠準備用地，今年6月，知名磁磚業者也以2.6億元，買下工廠現址658坪土地的所有權，為長期深耕做準備。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近年高雄產業建設議題豐沛，除了吸引外資、外地企業錢進高雄，也讓不少在地企業看旺未來加碼布局，積極購地、設廠，擴大產能長期深耕。

同時，因央行祭出信用管制政策，針對工業區閒置土地抵押貸款限縮至4成，且須檢附具體興建計畫，並切結於1年內動工開發，如未照計畫，恐遭銀行調高貸款條件甚至提前收回貸款，相對也推促囤地地主加速重整資產，換取現金入袋為安。