航海王之一的萬海第2季大賺 法人估全年EPS近16.6元

萬海（2615）公布上半年財報，在第2季大賺中，每股稅後純益（EPS）交出5.77元的好成績，法人機構表示，以今年以來SCFI指數走勢研判，預估第3季獲利將進一步走高，全年EPS近16.6元。

分析師指出，萬海公布上半年財報，稅後獲利161.92億元，EPS為5.77元，其中，第2季稅後獲利115.69億元，季增150.2%，EPS為4.12元。以今年以來SCFI指數於5月開始大幅調漲的情況研判，漲價後的高運價有較高機率是認列在第3季營收，預估全季獲利將進一步走高，為2024年季獲利高峰。

此外，隨前期遠洋線運價漲幅拉大之後，部分近洋線船舶轉至遠洋線營運，加上中美關稅導致的提前拉貨需求進入尾聲，導致近期運價觸頂回落；由於第4季再度進入傳統需求淡季，短期內運價走勢將跌多漲少，但航商繞道減少部分市場運力壓力，運價應有望維持在航商可獲利的水準下，預估萬海今年稅後獲利574.1億元，較2023年由虧轉盈，EPS近16.6元。。