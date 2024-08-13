15.1億元「國際級足球園區」落腳台中南屯 掀開發熱潮

台中市政府斥資15.1億在南屯區單元五重劃區打造全國首座「台中國際足球運動園區」，一旁為1.3萬坪的高鐵新市鎮生態公園，交通便捷，加上距離今年6月底動工的台中高鐵「D-ONE第一大天地購物中心」也不遠，吸引建商爭相插旗推案。

台中市政府說明，足球園區屬於國家級重要運動建設，規畫一座符合FIFA國際標準11人制的天然草皮主競賽場、一座11人制人工草皮練習場，並提供約6000席觀眾席，以及商業營運空間，工程進度逾2成，預計明年底前完工，運動局已同步啟動招商前置作業，屆時可串連台中市既有的西屯朝馬足球園區，舉辦亞洲級足球聯賽等國內外大型賽事，帶動國家足球發展。

目前在單元五布局的建商包括精銳、惠宇、豐謙、聯悅、大城等。其中，精銳建設新案延續公司綠意奢華的品牌精神，規畫大花園大造景與造型宜居陽台，全案規畫純三房、零店面，看板一出，即吸引不少客戶詢問。

鋼鐵業起家的揆峰建設董事長丁政發說，揆峰建設首發在單元五永春東五路、環中路口推出電梯豪墅案，基地面積約310坪，規畫10戶，地坪平均31坪，建坪68至72坪。

丁政發指出，他過去在大陸深圳經營鋼鐵業，品質獲肯定，返台後創立揆峰建設，思考有天有地的別墅，對於回流的台商來說相對划算，加上自己習慣住別墅，因此跳脫大樓住宅規畫，首發推案就主打精鑄電梯豪墅，並針對別墅住戶收發郵件，設置社區智能櫃系統。