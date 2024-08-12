公東高工與日本德島指物匠藝跨國交流在逢甲大學登場

台中市建築文化教育基金會8月12日起至8月21日，在逢甲大學舉辦「公東高工與日本德島指物匠藝跨國交流」，將邀請日本國寶級指物師富永啟司與山口壽輝擔任業師，培育台灣在地更多具匠人精神與對環境責任關注的新一代工藝新星。

今日下午盛大舉辦交流工作營開幕，基金會董事長、逢甲大學董事長高承恕，副董事長、龍寶建設董事長張麗莉，副董事長、逢甲大學副校長黎淑婷，以及逢甲大學校長王葳、公東高工校長李恭榮等人都到場見證。

高承恕致詞時表示，台中市建築文化教育基金會致力於台灣建築產業的關心和發展需求，除此次工作營活動預算150萬元外，再捐贈40萬元獎助學金給公東高中的孩子，祝福他們長大行行出狀元，也能助人助己。

張麗莉表示，學校最美的風景就是「大魚帶小魚，同行就有力量」；王葳則形容今天的傳承盛會，就像公東高中、逢甲大學師生校友大聚會，非常感動與感謝。

黎淑婷也指出，面臨2050淨零碳排的議題，木材由於具低碳的特性，逐漸成為顯學，校方因此希望從教育與建築產業結合，讓下一代從認識環境跟自然的生態札根做起。相信經過專業指導，學子必定大有收穫，工作營的成果值得期待。

李恭榮除了感謝基金會的協助與支持，讓學生有機會開拓視界外，學校定會取之於社會、回饋於社會，做到共善循環。

張麗莉說，公東高工建校悠久，以木藝教學卓越知名，已培育國內無數優秀木藝創作人才，為傳承匠心技藝，更鼓勵青年勇於追夢，基金會特邀日本國寶級指物師富永啟司與山口壽輝，將與逢甲大學建築專業學院、台灣科技大學師長、逢甲EMBA校友及基金會董事們一起擔任業師，為25位公東高工與逢甲大學學生帶來一場前所未有的木藝盛宴。

「指物」為日本傳統的木材加工技術，完全不使用釘子，直接以木材組合，使用此技術做成的家具或製品都可以稱作指物。皇家御用匠人、秉持40多年職人精神，以「Never Give Up、前進夢想」為信念的日本國寶級指物師富永啟司，將於8月16日來台親自教授指導「障子門片」製作。

富永啟司將從實木選材、設計構思，到不使用釘子接合僅靠刻榫加工結構與黏貼和紙秘訣，傳承給台灣學子們多年職人經驗及溫故知新歷程。除與公東高工交流外，富永啟司也將參與8月20日逢甲建築專業學院年度評圖，為學生作品提供寶貴的指導與建議。

公東高工與德島的匠藝交流工作營今天開幕，身兼台中市建築文化教育基金會董監事的台中建商們均到場力挺，包括成中恆營造董事長施鵬賢、豐邑建設總經理邱崇喆、惠宇建設總經理顏定滄、親家建設總經理張鈞豪、新業建設董事長卓勝隆、和倫開發總經理翁毓羚、誠邑築建設董事長沈瑞興等人。

為表達對基金會的感謝，公東高工學生今天將他們親手製作的木作作品「如意」，一一致贈給現場的每位貴賓；透過這份美好又溫暖的禮物，不僅展示了自己的技藝，更傳遞學生對社會的善意與希望。

日本德島縣全縣約有四分之三土地被森林覆蓋，提倡建築以自然實木素材創造溫潤空間，同時亦達減緩溫室效應效益，積極加速以循環林業技術。此次特別準備德島天然藍染，結合縣產檜木的酒器及杉木球，分別贈予基金會及學生，期待一同透過五感體驗溫暖木質香。

台中市建築文化教育基金會表示，透過跨界國際實務交流活動，讓學生貼近傳統木工技藝精髓，激發創意潛能，探索創新設計的無限可能。

此次實作材料採用自然素材也符合永續發展理念，期望通過工作營，在永續低碳浪潮下更關注在地深耕，也融合自然、文化和永續低碳，推動傳統木作技藝的創新發展，培育台灣在地更多具匠人精神與對環境責任關注的新一代工藝新星。