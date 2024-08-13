豐興鋼筋打造產銷一條龍 預期今年建廠、明年投產

電爐大廠豐興（2015）推動產銷變革，將鋼筋終端「成型製造」的加工系統納入生產線，為建廠55年來首見；預期今年建廠、明年投產，將擴大鋼筋市場市占量能，搶進鋼筋產銷的最後一哩路。

豐興表示，將從生產、裁剪到加工創造一條龍綜效，做到從上游製造到下游交貨無縫接軌，推進鋼筋市場最前線。業內預期，豐興此舉對國內建築用鋼產業生態將產生重大影響。

上市鋼廠主管說，豐興是國內績優電爐煉鋼廠，擴大延伸產業鏈的投資計畫受到市場高度重視，這也是豐興建廠以來首度跨入下游鋼筋「成型製造」領域，成功銜接鋼筋生產製造、銷售、服務的最後一哩路，豐興在建築鋼材領域的競爭力如虎添翼。

豐興產銷變革概況

豐興董事長林大鈞說，長期穩健經營，豐興鋼筋的品牌知名度愈來愈高，許多建商與營造廠直接要求採用豐興鋼筋。但是鋼筋需要經過裁剪定尺以及彎折定型等加工過程，才能組合成鋼筋骨幹，落實到建築工地。

林大鈞指出，長期來只單純做鋼筋銷售，終端裁剪加工等業務都委外執行，為提升客戶滿意度，決定擴大服務範圍，將裁剪加工納入生產體系，全力滿足客戶需求。

目前豐興已經取得台中梧棲約8,500坪土地承租15年，做為鋼筋加工廠使用，包括使用權資產金額3.89億元，加上設備與建廠金額預估，全案投資總量體約6億元，最快今年可建廠，明年完工使用。

法人分析，豐興煉鋼年產量高達180萬公噸，量體規模夠大，長期來公司治理層面更是對標中鋼，向中鋼取經採用很多管理典章制度，因此被稱為「小中鋼」，原本的競爭優勢就十分強大。

豐興決定擴大鋼筋產銷一條龍服務，不論在提高毛利率、提升效率、擴大市占率等方面都有助益，豐興自我提升，國內鋼筋產銷與加工生態將面臨重新洗牌。