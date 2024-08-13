地上權標售 麗寶大贏家…拿下高雄、新北、桃園三筆地

國產署今年第四批國有地上權昨（12）日開標，十宗土地共標出六宗，標脫率60%，決標權利金總金額20.7億元，其中，麗寶集團積極獵地，共搶下三宗土地，合計出資逾15億元，再成地上權大贏家。

國產署今年6月在北、中、南共推出十宗地上權招標，高雄市、台南市各兩宗，新北市、桃園市、台中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市各一宗，合計面積3.48公頃，地上權存續期間皆為70年，昨日開標結果，北部標脫兩宗、南部三宗，中部一宗，標脫率六成，表現不俗。

國有地上權開標結果

其中，高雄市前金區第一種產業專用區土地，鄰近愛河，為高雄市精華地區難得的大面積土地，具商業發展潛力，由麗寶建設標下，出價約11.4億元、比底價高出約2億元，溢價率達21.45%。

麗寶集團旗下的鵬程建設，也搶下北部兩宗標的，分別位於新北、桃園。新北市土地鄰近台北大學，是此次唯一坐落雙北市標的，鵬程建設出價約1億元、比底價高出約1,220萬元，溢價率13.7%。

桃園市桃園區商業區土地，鵬程建設出價約3.2億元、比底價高出約1,598萬元，溢價率5.23%。

統計麗寶集團戰果，此次共拿下三宗土地，合計出資約15.6億元，再次成為地上權大贏家。

另外，中區三宗土地僅標出一宗，是由康博生技股份有限公司得標，出價約6,868萬元、比底價高出約831萬元，溢價率13.77%。

南區土地中，除麗寶建設標下高雄前金第一種產業專區土地外，高雄岡山區的甲種工業區土地則由振農水泥製品股份有限公司標下，出價1.5億元、比底價高出約3,954萬元，溢價率35.38%。

另外位於台南東區的住宅區土地，是此次最熱門標的，共收到三張標單，包含在地建商富凰建設、全聯實業、廣上建設三業者搶標，最後由富凰建設出價最高，以約2.9億元、溢價率31 %得標。

國產署表示，招標設定地上權是讓國家保有土地所有權，提供使用權讓民間活化國有土地方式，在國人有土斯有財觀念下，讓市場流動性與所有權市場有明顯區隔。