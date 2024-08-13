萬海造船 台船奪大單

萬海（2615）砸逾800億元，啟動大造船計畫。萬海集團昨（12）日發出兩則公告，將分別向台船、韓國現代造船廠下新船訂單，共計造船金額逾800億元。

萬海公告，將與台船簽署新建8,000TEU甲醇雙燃料貨櫃輪12艘，及選擇權四艘意向書。依據協議內容，台船將為萬海打造12艘8,000 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，萬海並擁有4艘同型船的選擇權，每艘價格由1.025億美元至1.24億美元（約新台幣33.3億元至40.3億元），總交易價格為總造價為12.3億美元至19.84億美元（約新台幣400至645億元）。

另外，萬海也代子公司萬海航運新加坡公司公告，與韓國現代造船廠簽署四艘約8,700TEU甲醇雙燃料貨櫃船購入意向書，每艘平均金額1.135億到1.304億美元，交易總金額為4.54億到、5.22億美元（約新台幣147億到180億元）。萬海兩項造船計畫合計將砸下新台幣547億到825億元。

據了解，萬海在台船造船廠的12＋4的新造船計畫，最快將於2027年第3季交付第一艘船，預計2030年第3季交付完畢，這也是台船建廠以來史上最大一張商船訂單。

台船並指出，除萬海的貨櫃船新單確定落袋外，目前並正與另一家國際型貨櫃航商接洽同為8,000 TEU的甲醇雙燃料貨櫃輪訂單。

同時，在散裝船方面，包括載重8萬噸和21萬噸的新船訂單也與多家船東進行商討中，近期應會有進一步斬獲。