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航空營收旺 華航、星宇、虎航7月業績高飛

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空營收旺，四雄全創高。華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）四家航空業者，7月營收全部寫下歷史新高紀錄，優於預期。法人指出，8月是航空傳統旺季，理當也不會差，第3季航空股的獲利表現相對可期。

華航、星宇航空及虎航昨（12）日公布7月營收，華航7月營收為183.45億元，客、貨運同步成長推升營收，月增4.45 %、年增11.24%；其中，客運收入為118.37億元，月增4.38%、年增5.17%，貨運收入為52億元，月增3.5%、年增24.22%。

星宇航空7月營收創下歷史新高，營收為34.67億元，年增52.98%；台灣虎航今年7月航班數較同期增加18.8%，推升7月單月營收衝上16.27億元。

台灣虎航 營收

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