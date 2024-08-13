陽明、萬海Q2賺贏去年 貨量、運價齊揚是主因

陽明 （2609）、萬海（2615）昨（12）日公布半年報，不僅較第1季出色，跟去年同期的虧損相比，也同步大賺，陽明第2季單季每股純益（EPS）3.98元、上半年累計為6.66元；萬海EPS為4.12元，上半年累計為5.77元。等於一個季度就賺贏去年全年。

陽明及萬海航運都同步表示，上半年獲利出色，主要是受惠於航運市場暢旺，貨量、運價齊揚，致使第2季及上半年整體獲利表現優於上一季及去年同期水準。長榮海運今日將公告上半年財報，預期也將交出不錯的成績單。

陽明、萬海上半年獲利概況

陽明第2季稅後純益為138.87億元，去年同期則是虧損，季增48%；上半年稅後純益232.67億元，年增率則為611%。

萬海第2季稅後純益為115.7億元，季增150.32%，去年同期則是虧損；上半年稅後純益為161.92億元，去年同期虧損44億元。

對於海運市場展望，陽明認為，根據國際貨幣基金（IMF）發布最新預測，2024年全球經濟成長率穩定維持在3.2%，亞洲新興經濟體表現亮眼，為拉動全球經濟成長的主要動能，同時航運市場2024年原預測供給成長超過需求成長約7.6%，但在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，然而全球景氣仍受眾多不確定因素影響，服務業價格居高不下和貿易緊張局勢阻礙通膨降溫速度，增加通膨風險。

面對航運市場經營環境的迅速變化，陽明海運持續強化航線競爭力，在貨櫃本業營運最關鍵的船隊資源規劃，以穩定船隊資源、兼顧核心航線營運優勢與因應減排趨勢為考量；因應陽明中長期業務發展，持續進行營運船隊汰舊與布建節能或替代能源船舶。

另外，因應全球海運市場的變化，萬海將陸續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率。



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