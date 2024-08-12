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特力通過旗下和樂家居現增案 下半年零售事業可期

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

特力（2908）12日宣布以4.08億元現金增資旗下子公司和樂家居，其中每股金額約1.9163元~10元，總股數40,87萬股，整體持股比例達51.06% ，占總資產比例56.21% ，占歸屬於母公司業主之權益之比例153.7%。

特力日前將台灣零售事業包括特力屋、HOLA和樂、hoi!好好生活與特家代理業務等四事業各自分割成為獨立子公司，整體零售事業體去年營收約占集團四成、逾140億元。

並同時公布上半年財報，單季稅後純益0.99億元，年增50.4%，每股純益（EPS）0.2元，累計上半年稅後純益2.26億元，年增1.4%，每股純益0.46元。

特力營收分為兩大塊，一是貿易，再來是零售。特力看好接下來於中秋節檔期，特力台灣零售通路將推出一系列活動吸引客人回流，待市場景氣於下半年回春，台灣零售的銷售業績可望漸入佳境。

特力日前指出，面對外在環境帶來的不確定性，臺灣零售持續擬定「以客戶為中心」的策略方向，持續強化服務行銷溝通，擴張服務性商品銷售，提供給客戶最多元且新穎的服務，打造特力零售通路獨特性。

特力7月份營收，單月合併營收達30.57億元，年增2.59%，累計今年前七月營收219.29億元，年增5.2％。

營收 特力

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