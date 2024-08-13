和大父女聯手 開拓版圖

和大（1536）集團是特斯拉關鍵零組件供應商，多年來持續受到市場矚目，近年和大進入轉型期，現任執行長沈千慈接下CEO重任之後，即將要迎來全新的世代，她並高喊：「和大最壞的情況已經過去了。」

沈千慈接任和大執行長之後，每天都全力投入業務研發與採購，若是金額可觀的採購項目，還能找老爸、董事長沈國榮參與意見，但真正在第一線開疆闢土，在快速發展的汽車產業中要拓展業務，都是要靠自己。

要在汽車產業中拿到變速箱訂單，專業能力是不可或缺的關鍵。沈千慈在美國讀書、主導業務，又在日本設過分公司，和美、日、歐車廠直接溝通是最快的方式。沈千慈說，和車廠溝通需要的專業技術，有些比較不太難的，自己就可以和客戶談，太難的就要找研發人員一起，如今已經有了不小的成果。沈千慈分享，「一定要衝衝衝，才能拿到訂單」。

有了沈千慈的投入，和大董事長沈國榮顯然輕鬆不少，在此同時，和大也積極投入美國建廠計畫，千頭萬緒的工作一齊匯聚，父女合作無間，許多難關都迎刃而解。即使前路仍有困難，沈千慈無所畏懼，因為她也知道，這些繁雜工作的背後，未來將為和大取得可觀的成績單。