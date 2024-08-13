和大三引擎熱轉邁入新紀元 庫存改善後市樂觀

和大（1536）集團昨（12）日宣布三大事業熱轉，首先是打入機器人產業供應鏈，轉投資事業將提供減速機、打造機器人關節；其次，接獲歐美新電動車大廠八年長單等；第三、營建事業將持續挹注營運，為業外加分。

法人看好，和大三大事業體動能齊發，將引領營運邁入新紀元。和大則指出，今年以來營運處於蓄勢待發階段，預期隨著庫存問題改善，訂單逐漸轉熱，後市樂觀。

機器人議題受到高度關注，和大昨日首度證實，轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，將為AI機器人設備打造核心關鍵零組件。

此外，和大近期連續接獲電動車新客戶訂單，包含獨家供應美國新電動車大廠的八年長單，同時拿下歐洲知名汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱訂單並成功量產。另外也取得日系電動車三電系統訂單，已經開始量產出貨，是台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例。

在營建轉投資事業方面，和大投資和府建設蹲點三年，在嘉義大埔美大智匯建案完銷交屋後，逐步挹注和大營收。和大表示，未來期望以每年推一案的目標，為科技菁英打造高質生活智慧宅。

和大並透露，為配合新電動車客戶增量需求，大里廠區1088新廠也緊鑼密鼓建置八年長單全AI生產線，將可加速大里廠區產能配置，提升製程競爭力。同時為籌畫美國AI全智慧產線，新廠將導入全新自走搬運製程技術，並以1088新廠做為智慧示範場域。

展望未來，和大表示，隨著客戶群調整庫存告一段落，最壞的情況過去了，預期本季集團將迎來翻轉向上的新契機。關鍵在於下游客戶的庫存見底，新一波拉貨動能即將報到。



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