創業心法／擺脫偏執 抓住機會

相信大家都聽過老生常談的這句話：「成功有方法，失敗有原因。」但值得玩味的是，又有多少人真的能夠對所謂的「方法」與「原因」於心有所領悟，並以行動來改變、精進？

有二個同質店家，在同區域極近的位址開店。在我約莫十分鐘的觀察下，A店的年輕經營者低頭滑著手機，偶爾會抬頭看看周遭，但沒有聽到其對過往消費者打招呼或做出任何引客的動作。

再看B店。一位年長經營者忙進忙出，同時派出二位女兒站在其促銷文宣板前，不斷地對著熙攘人潮說：各位叔叔、阿姨、姐姐、哥哥，我們的美式咖啡特價39元喔，歡迎購買，裡面坐…。

姑且不論口味，在這兩個真實畫面中，不難看出哪家店生意會較好。

有人說「創業過程不是學到就是得到」。創業者應多方自我檢視，判斷自己在創業中所得到和學到的經驗、方法，究竟對事業是助力還是阻礙？應該及時改善舊法或持續堅持下去？

若執行成果不如預期，是否應該思量後續作為，而不是停滯於現狀。

有個寓言故事大約是這樣的：

兩隻青蛙，一隻樂觀、一隻悲觀，牠們同時跌落了牛奶瓶裡。悲觀的青蛙覺得游出牛奶瓶太過費力，選擇直接放棄，樂觀的青蛙則覺得努力就會成功。

最後，樂觀又努力的青蛙果真跳了出來，但牠卻又突發奇想地蹦了個新念頭，決定要挑戰難度更高的牛奶瓶。但是，這次的牛奶瓶又高又細，樂觀的青蛙最後跳不出來，淹死在瓶底。

正面思考，能使人面對失敗時，快速的從挫折裡恢復，也會積極地去尋找解決方法。

可如果是「過度的」正面思考時，就會是一種「樂觀偏執」，會使人決策失誤。就像那隻正面思考的青蛙，因為牠勇於面對困難，成功跳出了牛奶瓶。

但第一次成功，也使得牠錯判自己的能力與新的形勢，進而挑戰更深更高的牛奶瓶，最後不幸以失敗告終。

此刻，何妨再藉由上面的寓意故事，及時的審視自己在前進目標的過程中，在「得到和學到」的產出之際，是否誤蹈「過度偏執」的絆腳石而渾然不察？

時間會帶出最真實的答案。創業者要能由經驗觀察中學習、及時調整創業戰略及運用資源吸引顧客目光。

立即放掉我執，直到能看清創業成功或失敗的原因和方法後，才有機會找到最適合自己的營運模式。

誠如電影《蜘蛛人》中的經典台詞：「是選擇造就了我們，而我們永遠能選擇對的事」。

「凡事多思惟，切莫猝瞋怒；今日用不上，必定有用時。」古代先哲的此話，將有助準創業者們調整心態，順利繪出未來的美好圖騰。