商業興觀點／AI 融入手語教學

生成式AI及ChatGPT的快速發展，不僅在全球掀起一股創新浪潮，更在教育領域帶來重大變革。

資訊科技融入教學在台灣已推行許久，從過往的電腦輔助教學到資訊科技融入教學，正是學習科技的發展脈絡。教師角色也從過往「教學的傳授者」到以學生為中心的「教學促進者」，學生與老師的關係則由「從老師身上學」轉變成「跟老師一起學」。

個人過去曾參與智慧校園的建置及推動，透過校園學習環境的建置，讓環境提供學習資源。

如今，則是注重如何把科技當作學習工具，透過科技發展知識。學生與科技的關係如同學生與老師的關係，並不僅從科技中取得知識，而是透過科技促進學生的學習發展。

因應《國家語言發展法》的施行，台灣手語成為本土語文的選擇之一。這項政策的實施，不只保障台灣手語的傳承及發展，更是教導學生尊重我國語言文化多樣性。

然而，台灣手語不同於其他口語語文教學。它透過「視覺及動作」來傳達，具有獨特的文化和表達方式。手語的學習，不僅是學習單一詞彙和語法，更是一種身心體驗，需要學生透過觀察和模仿，來掌握手勢、表情和動作的細微變化。

因此，如何有效地用最新的科技促進台灣手語教學，成為了一項充滿挑戰但也充滿機遇的課題。

AI在手語教學中具有下列幾項優勢：

一、適性學習：創造適性化的手語學習系統，根據每位學生的進步情況和學習需求調整教學內容及難度。例如，對於已經掌握基本手語的學生，系統可以引入更複雜的手語句子和手勢，而對於初學者，系統則提供更多基礎手語的練習和教學影片。

二、互動學習：創造虛擬手語導師，學生可以與之進行互動式學習。例如，學生可以透過教學影片與虛擬導師進行手語對話，虛擬導師可以根據學生的表現即時給予手語反饋，幫助學生提高手語流利度和理解能力。

三、自動評分：用來評分學生的手語演示，例如錄製的手語故事或手語演講。系統可以分析準確性、流暢度和表達效果，並給予詳細的反饋，幫助學生改進他們的手語表現。

未來，AI科技或許能提供師資不足時的一種解方，也能提升台灣手語教師的教學成效。商研院執行教育部國教署台灣手語遠距直播教學計畫多年，透過遠距直播共學的方式補足師資不足的挑戰，但也希望持續提升教師最新的教學工具及技術，以提升遠距教學的品質。透過AI技術應用，可以期待台灣手語教育在未來將取得更大的突破並提供學習者更優質的學習體驗。