智慧經營／金色三麥總座葉淑芬 一頭班制 凝聚向心力

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金色三麥興櫃掛牌後，一度登上餐飲股王，加上新品牌「SPORTS NATION」運動餐廳近期引爆一波話題。總經理葉淑芬作為公司編號003的員工，以她獨特的經營哲學，20年前跟隨創辦人葉榮發一起開創金色三麥，她說，人力是服務業經營的關鍵，金色三麥不僅正職員工比例超過七成，且始終堅持「一頭班制度」，待員工如家人，才能凝聚團隊向心力。

鼓勵獎勵 立即辦理

葉淑芬說，金色三麥從創立初期僅有五個人，到如今擁有七、八百名員工的龐大規模，她深感餐飲業的複雜與管理的細緻，遠超過釀啤酒的範疇，但也深信人力是服務業成功的關鍵。

「如果員工的努力需要他們自己說出口，那是我的失職」。她主張第一時間給予鼓勵和獎勵，讓員工感受到公司的重視。她也力行走動式管理，經常與員工緊密接觸，尤其是在每年跨年等最忙碌時刻，葉淑芬都會親自與員工一起奮戰，了解實際運營狀況。

金色三麥的正職員工比例超過七成，且半數主管的年齡不到30歲。葉淑芬說，公司鼓勵年輕人加入並提供成長機會，讓團隊共同進步。她也堅持「一頭班制度」，減少中間空班時間，儘管相較於「兩頭班」，「一頭班」會增加人力成本，但確保了員工的充分休息和生活品質。

此外，五年前葉淑芬成立了客服部，現在每月服務近30萬名客人。她親自處理棘手問題，展示公司對顧客的重視，有些客訴案最後甚至讓她與客人成為朋友。她常告訴員工，危機就是轉機，尤其是餐飲業，真誠的態度能贏得更多支持。

強化食安 落實評鑑

食品安全是餐飲業最重要的一環，金色三麥是全台第一個自主申請餐飲業食品安全管制系統（HACCP）評鑑的連鎖餐飲品牌。葉淑芬說，HACCP是世界上最嚴格的食品安全認證系統，旨在確保食品不受病原菌汙染，2013至2015年間台灣頻發食安事件，讓她意識到預防的重要性。

葉淑芬說，HACCP雖然申請難度高，但能有效保障食品安全，儘管面臨廚房重新調整動線和習慣的挑戰，她仍堅定地推動這項認證，因為「做對的事情就應該貫徹到底」。

金色三麥的每間餐廳都經歷了從動線規劃到廚房管理的全面改革。其中，信義誠品店在2016年申請HACCP評鑑時，讓葉淑芬記憶最深刻。

由於該店已經開店十年，從動線調整到倉儲挪移，整間廚房幾乎大搬風，在評鑑的前一天，她和店長及廚房長熬夜進行最後確認，確保所有流程無誤，終於完成挑戰。

同時公司也開始訓練HACCP的種子成員，負責到各店進行輔導，逐漸培養出一批有HACCP經驗的廚房長。

金色三麥的品牌塑造核心是「分享啤酒」，經歷了20年的成長與變革，公司不僅推出了多個新品牌，還開發了新的客群，創新成為集團不斷茁壯的關鍵。

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