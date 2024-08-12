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心誠鎂完成美國獨角獸罕病公司早期開發研究專案 收到付款

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

心誠鎂行動醫電（6934）專注於開發高品質、高效益的振動篩孔式霧化器，12日宣布已成功完成與美國獨角獸罕病公司合作的早期開發專案。

心誠鎂表示，該專案運用心誠鎂的第二代智慧型霧化器，由於雙方合作過程順利且準時完成，目前已收取合約總價金 50%，並按合約進度依會計準則於 2024 年前兩季認列收入。

此一專案的成功，推動心誠鎂與該美國獨角獸罕病公司另一項合作專案，即向 FDA 取得藥械組合產品NDA 的正式合約討論。

目前預計於 2024 年底前達成簽署，一旦合約順利簽訂，心誠鎂將全力協助美國獨角獸罕病公司的藥械組合產品於 2026 至 2027 年間成功獲得美國 FDA 核准上市，屆時可以保護該公司專利即將過期的藥物在 2023 年創下超過 10 億美元的銷售佳績。

FDA 美國

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