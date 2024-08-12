協易機與工具機公會推動沖床PCR助力產業邁向永續發展

響應產業淨零碳排目標，協易機（4533）12日攜手台灣工具機暨零組件公會、全國工業總會、精密機械研究發展中心，舉行「工具機PCR-沖床(8462)草案」公開閱覽暨研商會議，助力沖床產業邁向ESG永續發展。

協易機今天也公布上半年合併財報，合併營收17.09億元，營業毛利4.78億元，稅後純益1.36億元、年減24.8%，每股稅後純益0.86元。協易機7月合併營收3.04億元、年增46.4%，累計前七月合併營收20.1億元、年減2.6%。

隨著全球氣候變遷的影響逐漸加劇，淨零碳排已成為各國政府與企業所追求永續發展的共同目標。工具機產業作為製造業的基石，正面臨著前所未有的壓力，必須在經濟成長與環境保護之間取得平衡。

在此背景下，TMBA台灣工具機暨零組件公會自2023年第4季起，針對綜合加工機、車床、鑽床/搪床/銑床/攻牙/螺紋、磨床、沖床、放電／雷射等六大類別，推動碳足跡「產品類別規則（PCR）」的制定。

公會希望透過公會委員會機制，以公平、公正、公開的方式，建立具公信力的碳足跡計算範疇與規則，為國內工具機及零組件產業提供碳足跡計算的業界標準。

協易機身為台灣工具機暨零組件公會E（環境）委員會主要成員，積極響應產業淨零碳排目標，12日攜手TMBA公會、全國工總、精機中心、逢甲大學、工具機產業代表金豐機器、連結機械與永進機械等，舉行「工具機PCR-沖床(8462)草案」公開閱覽暨研商會議。

此次會議，主要針對沖床產品的碳足跡計算標準，進行深入討論與完善。會中，各參與單位踴躍發言，針對草案內容提出寶貴的意見與建議，確保制定的規則能夠真實反映沖床產品在生產製造過程中，從搖籃到工廠大門（Cradle to Gate）的碳排放情況。

這次會議的討論成果，將為國內沖床產業的碳足跡計算提供關鍵指引，協助業者在面對日益嚴格的環境法規時，具備更強的應對能力，促進產業在全球淨零趨勢下的可持續發展。

協易機表示，產品碳足跡的計算與減少，不僅能幫助製造業者降低碳排放，提升競爭力與品牌形象，還能通過透明披露產品的碳排放數據，滿足消費者對綠色產品的需求，爭取更多國際商機。

此次工具機PCR-沖床(8462)草案公開閱覽暨研商會議，體現業界對環境責任的承諾，並為推動產業轉型與提升國際競爭力奠定基礎。協易機將持續參與並推動碳足跡計算標準化，助力台灣工具機產業在全球市場中邁向永續發展，實現淨零碳排目標。