台船獲史上最大一筆商船訂單！與萬海簽署貨櫃輪建造意向書

台船（2208）12日宣布，與萬海（2615）航運簽訂12艘8,000 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪和4艘同型船選擇權的建造意向書，總造價為12.3億美元至19.84億美元（約新台幣400至645億元），為台船建廠以來史上最大一張商船訂單。

台船表示，該公司因應節能減碳的發展潮流，近年來積極投入甲醇雙燃料貨櫃輪的設計研能，在展現成果實力下，目前獲國籍三大貨櫃航商萬海的青睞，雙方正式啟動合作，簽訂8,000 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪建造意向書。

依據協議內容，台船將為萬海打造12艘8,000 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，萬海並擁有4艘同型船的選擇權，每艘價格由1.025億美元至1.24億美元（約新台幣33.3億元至0.3億元），總交易價格為總造價為12.3億美元至19.84億美元（約新台幣400至645億元）。

而此批新船型貨櫃船將安排在高雄廠區打造，預計2027年第3季交付第一艘新船，2030年第3季完成履約完成。

台船並指出，除萬海的貨櫃船新單確定落袋外，目前並正與另一家國際性貨櫃航商接洽同為8,000 TEU的甲醇雙燃料貨櫃輪訂單；同時，在散裝船方面，包括載重8萬噸和21萬噸的新船訂單也與多家船東進行商討中，近期應會有進一步斬獲。