「環狀線北環段捷運開發案」啟動招商 估全案總銷金額逾26億元

「環狀線北環段捷運開發案」12日辦理招商說明會，由仲量聯行協助臺北市政府捷運工程局舉辦環狀線Y21站招商說明會；臺北市政府捷運局指出，該基地位處蘆洲、三重交界，臨近捷運北環及新蘆線交會轉乘的徐匯中學站，為蘆洲核心發展地區。

仲量聯行表示，今日招商說明會共吸引近20家廠商踴躍出席熱烈交流，認為區域及全案未來發展可期。

臺北市政府捷運局分析，捷運北環段路線自新北產業園區站起，行經新北市新莊區、五股區、蘆洲區、三重區、臺北市士林區至中山區（大直）與捷運文湖線劍南路站相交，未來將銜接東環段；北環段串聯新北產業園區、北投士林科技園區、大內科等產業重要軸線，將大幅提升臺北都會區橫向通勤之便捷性。

仲量聯行表示，北環段Y21 站土地開發案預估投資總金額約 10.44 億元，總銷金額約 26.54 億元，基地位於蘆洲區集賢路北環段Y21站位於蘆洲區集賢路上，基地面積約340坪，預估可興建地上27層、地下4層，興建總樓地板面積預估約4,300坪之捷運共構大樓，其中低樓層1樓可規劃零售店鋪，臨集賢路具有極佳之零售商效，而3至27樓則可作為住宅使用，為到站就到家的景觀捷運住宅。

「環狀線北環段捷運開發案」基地所在區域發展成熟，有徐匯廣場、廟口夜市商圈，周邊亦有超市、傳統市場，多個鄰里公園等公共設施，此外該案交通便捷，基地除擁有雙捷運優勢外，所臨主要道路集賢路向東延伸，可連接重陽橋，通往臺北市大同、士林等區，本基地具三重交流道約2公里，即可連接國道一號，區域環境機能完善，非常適合年輕家庭、周邊就業族群、首購族等，是區域極具潛力的開發案。

「環狀線北環段捷運開發案」將於今(113)年第3季公告徵求投資人，預計2025年第1季截止申請，並於第2季進行甄選及簽約作業。