快訊

柯文哲道歉了！認團隊把關不足 未來以更高標準自我要求

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

「環狀線北環段捷運開發案」啟動招商 估全案總銷金額逾26億元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「環狀線北環段捷運開發案」基地位於蘆洲區集賢路北環段Y21站位於蘆洲區集賢路上，基地面積約340坪，預估可興建地上27層、地下4層，預估總銷金額約26.54 億元。仲量聯行提供
「環狀線北環段捷運開發案」基地位於蘆洲區集賢路北環段Y21站位於蘆洲區集賢路上，基地面積約340坪，預估可興建地上27層、地下4層，預估總銷金額約26.54 億元。仲量聯行提供

「環狀線北環段捷運開發案」12日辦理招商說明會，由仲量聯行協助臺北市政府捷運工程局舉辦環狀線Y21站招商說明會；臺北市政府捷運局指出，該基地位處蘆洲、三重交界，臨近捷運北環及新蘆線交會轉乘的徐匯中學站，為蘆洲核心發展地區。

仲量聯行表示，今日招商說明會共吸引近20家廠商踴躍出席熱烈交流，認為區域及全案未來發展可期。

臺北市政府捷運局分析，捷運北環段路線自新北產業園區站起，行經新北市新莊區、五股區、蘆洲區、三重區、臺北市士林區至中山區（大直）與捷運文湖線劍南路站相交，未來將銜接東環段；北環段串聯新北產業園區、北投士林科技園區、大內科等產業重要軸線，將大幅提升臺北都會區橫向通勤之便捷性。

仲量聯行表示，北環段Y21 站土地開發案預估投資總金額約 10.44 億元，總銷金額約 26.54 億元，基地位於蘆洲區集賢路北環段Y21站位於蘆洲區集賢路上，基地面積約340坪，預估可興建地上27層、地下4層，興建總樓地板面積預估約4,300坪之捷運共構大樓，其中低樓層1樓可規劃零售店鋪，臨集賢路具有極佳之零售商效，而3至27樓則可作為住宅使用，為到站就到家的景觀捷運住宅。

「環狀線北環段捷運開發案」基地所在區域發展成熟，有徐匯廣場、廟口夜市商圈，周邊亦有超市、傳統市場，多個鄰里公園等公共設施，此外該案交通便捷，基地除擁有雙捷運優勢外，所臨主要道路集賢路向東延伸，可連接重陽橋，通往臺北市大同、士林等區，本基地具三重交流道約2公里，即可連接國道一號，區域環境機能完善，非常適合年輕家庭、周邊就業族群、首購族等，是區域極具潛力的開發案。

「環狀線北環段捷運開發案」將於今(113)年第3季公告徵求投資人，預計2025年第1季截止申請，並於第2季進行甄選及簽約作業。

捷運

延伸閱讀

真的有結界？一條馬路「三重大雨、蘆洲卻放晴」 網揭原因

未來高捷車站均3節車廂長 岡山車站為最後6節車廂車站

捷運盃街舞大賽 蔣萬安街頭風現身邀大家今晚為霹靂舞孫振加油

新北捷運年虧約2億 出新招徵零售人才啟動大車站計畫

相關新聞

「環狀線北環段捷運開發案」啟動招商 估全案總銷金額逾26億元

「環狀線北環段捷運開發案」12日辦理招商說明會，由仲量聯行協助臺北市政府捷運工程局舉辦環狀線Y21站招商說明會；臺北市政...

陽明「動明輪」失火仍在釐清責任 初估損失約150萬到950萬美元之間

陽明海運（2609）表示，動明輪（YM Mobility）於寧波港作業時，船上發生失火事故，相關單位還在調查事發原因與責...

台船獲史上最大一筆商船訂單！與萬海簽署貨櫃輪建造意向書

台船（2208）12日宣布，與萬海（2615）航運簽訂12艘8,000 TEU甲醇雙燃料貨櫃輪和4艘同型船選擇權的建造意...

協易機與工具機公會推動沖床PCR助力產業邁向永續發展

響應產業淨零碳排目標，協易機（4533）12日攜手台灣工具機暨零組件公會、全國工業總會、精密機械研究發展中心，舉行「工具...

高端腸病毒疫苗滲透率 盼3年內倍增

高端疫苗總經理李思賢今天表示，腸病毒疫苗去年8月取得藥證，一年來銷售金額為新台幣5.5億元、約22萬劑，滲透率為10%，...

國產署地上權今開標！麗寶搶下「半數標案」成最大贏家

國產署今年第四批國有地上權12日開標，十宗土地共標出六宗，標脫率60%，決標權利金總金額20.7億元，其中，麗寶集團底下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。