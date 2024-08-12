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國產署地上權今開標！麗寶搶下「半數標案」成最大贏家

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

國產署今年第四批國有地上權12日開標，十宗土地共標出六宗，標脫率60%，決標權利金總金額20.7億元，其中，麗寶集團底下的鵬程建設搶下北部兩標地，再加上南區也標下高雄前金第一種產業專區，等於標脫土地中有半數為麗寶集團拿下，再成地上權大贏家。

國產署今年6月在北中南共推出十宗地上權招標，今日開標結果標脫六宗，等於超過半數標脫，其中北部標脫兩宗、南部三宗，中部一宗。

其中，高雄市前金區第一種產業專用區土地，鄰近愛河，為高雄市精華地區難得的大面積土地，具商業發展潛力，由麗寶建設標下，出價約11.4億元、比底價高出約2億元，溢價率達21.45%。

同樣由麗寶集團底下的鵬程建設搶下標案還有兩個，新北市鄰近台北大學土地，為本次唯一坐落於雙北市標的，出價約1億元、比底價高出約1220萬元，溢價率12.7%；桃園市桃園區商業區土地，出價約3.2億元、比底價高出約1598萬元，溢價率5.23%。

另外，中區三標僅標出一宗，由康博健康生技股分有限公司得標；南區除了麗寶建設標下高雄前金第一種產業專區，振農水泥標走高雄岡山甲工，台南當地建商富凰得標台南東區住宅區。

國產署 地上權 溢價

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