科妍醫美市場再下一城PCL喬凡霓絲少女針取得TFDA批准

科妍（1786）12日發布重訊宣布，第一支國產PCL（少女針）喬凡霓絲刺激自體膠原蛋白增生植入劑已正式通過台灣TFDA批准，同時也是第二支台灣上市的醫美少女針產品，為發展的新一世代核心技術平台再次成功的醫美產品，將搶占國內外百億元市場商機。

科妍相關產品跨足整形美容、老年照護、手術外科與泌尿系統等多個領域。繼第一支國產PLA（俗稱童顏針，可麗媞）刺激自體膠原蛋白增生植入劑，在今年4月取證後，營運再傳佳音，第一支國產PCL喬凡霓絲少女針也在本月通過台灣TFDA批准，代表科妍除了原本核心的透明質酸產品及技術外，已成功跨足不同生醫材料的技術領域。

科妍總經理韓台賢表示，結合原有透明質酸的技術優勢，加上不同生醫材料的搭配，增加產品的功能性與適應症，將提升產品競爭優勢與海內外市場拓展新契機，尤其公司集透明質酸醫美、醫藥高階醫療器材及刺激膠原蛋白增生再生注射生產，預計將可拉大與競爭對手的差距，提升在國際的知名度。

PCL喬凡霓絲少女針是科妍繼透明質酸交聯技術平台後，發展的次世代核心技術平台再次成功推出市場的醫美產品，結合今年第2季取得的PLA，來醫美項目營運成長有很大的加分效果。

據悉，目前同時在台灣和中國大陸取得PCL少女針上市許可的僅有英國Sinclair生產的Ellanse洢蓮絲，其已在2018年被中國華東製藥集團以2.2億美元收購。此外，中國江蘇吳中以人民幣1.6億元價取得Regen Biotech生產的PLA童顏針AestheFill艾麗斯在中國的代理權。顯示不論是PCL少女針，還是PLA童顏針等，在台灣或中國大陸市場皆被視為醫美注射植入劑的新寵。

據估計台灣市場的PLA、PCL兩大刺激膠原蛋白增生劑皮下注射，合併市場施打數量在10萬劑，每劑市場價格25,000~45,000元，尤其是台灣市場PCL少女針只有科妍的喬凡霓絲跟英國Sinclair的洢蓮絲兩個品牌產品，科妍有信心搶占至少30%的市場占有率。未來兩岸醫美再生注射市場年增率超過三成，今年總市值台灣可達20億元，2027年時，台灣可達38億元，中國大陸可超過500億新台幣。

科妍目前規劃在PCL少女針取證後，經過行銷通路布建、正式生產前準備程序後，可望在明年初正式問市，除了台灣市場外，也正著手準備進軍中國大陸及巴西等中南美市場，將奠定未來營運成長的有利基礎。