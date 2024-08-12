士紙宣布更換總座 由闕啟文出任
士紙（1903）12日公告更換總經理，原總經理蔡丞哲因生涯規劃辭職，董事會決議新任總經理由闕啟文出任，並同步兼任公司發言人。
根據公告，闕啟文曾任牡丹江新遠運營管理有限公司財務總監以及中菲行國際物流集團區域財務長。
蔡丞哲於2017年底升任士紙總經理，就任期間歷經疫情，期間士紙積極布局民生消費性市場，包含旗下保養品牌氧顏森活、濕紙巾品牌獅子寶寶等，並於去年重啟布局海外市場。
並且士紙同步公告將增資旗下子公司士林環境淨化股份有限公司，總計3千萬股，每股新台幣10元，總金額3億元，累計持股為百分百持有，占總資產比例5.68%，占歸屬於母公司業主權益之比例7.74%。
士紙7月營收0.12億元，月增16.3%、年減23.3%，累計前七月營收0.9億元，與去年同期相比減少12.41%。士紙目前手握多項開發案，其中士林紙廠舊址土地開發案則因部分建築物被指定為歷史建築，該案未來將朝整體開發，盼能提高投資效益。
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