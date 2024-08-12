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高端腸病毒疫苗滲透率 盼3年內倍增
高端疫苗總經理李思賢今天表示，腸病毒疫苗去年8月取得藥證，一年來銷售金額為新台幣5.5億元、約22萬劑，滲透率為10%，期望3年內倍增。由於台灣內需有限，下一個戰場將在越南，去年5月已送新藥審查，與當地經銷商洽談合作中。
高端疫苗今天舉辦媒體交流會，並公告7月營收為6505萬元，月增29.54%；今年前7月營收2.98億元，較去年同期無營收呈現改善。
高端疫苗今年上半年稅後虧損5985萬元，每股虧損0.18元；第2季稅後純益為1355萬元，較去年同期稅後虧損3.13億元轉虧為盈，每股純益0.04元。高端表示，此為去年腸病毒疫苗上市以後，首次單季轉虧為盈。
高端疫苗指出，今年第2季營運轉虧為盈，是因主力產品腸病毒疫苗銷售增加，目前高端的腸病毒疫苗自費在醫院診所市占率超過9成。
高端疫苗今年6月公告，為完善公司流感疫苗產品線及法規趨勢，向衛福部食藥署申請高端三價流感疫苗藥證審查（NDA），以因應未來市場需求。
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