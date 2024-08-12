金寶超狂「永續地圖」曝光！總座親手為全球廠區點燈

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動多項永續行動，集團作為台灣EMS（電子專業製造服務）的一員，更帶領超過50家企業夥伴，成立「永續ESG夥伴聯盟」，透過綠色循環的方式，打造完整的「永續供應鏈」。而金寶團隊為全面強化自身「永續力」更在深坑總部打造一幅壯觀的「永續地圖」，總經理陳威昌除親自現身為其揭幕，也親手將金寶Logo與裝置連結啟用，點亮分布全球的集團據點，象徵齊心啟動金寶永續力。

近年來，疫情及戰爭對全球經濟體系造成了不穩定性，導致原物料短缺、供應鏈破碎及高通貨膨脹等問題。為因應這些挑戰，金寶集團採取了一系列的措施，包括逐步實施永續供應鏈管理，維繫與供應商的合作關係，並按照銀行團ESG利率調整專案進行資金規劃，降低借貸成本，努力將全球經濟不穩定所帶來的影響降至最低。為持續推動環境永續的進度，團隊9日也在深坑總部為這項藝術裝置「永續地圖」舉辦揭幕儀式。

金寶透露，這次展出的「金寶永續地圖」長寬比例達240X180公分，是一幅充滿教育意義的藝術裝置，整幅畫作主要都是運用公司內報廢材料及海廢再生板打造而成，從規劃、設計、取材到加工，皆體現著永續意念與價值，亦實踐了99% 資源的循環應用。而揭幕儀式則是由金寶總經理陳威昌及游乃溥副總親自到場，並攜手揭開紅布，宣告「金寶永續地圖」的正式啟用。

事實上，金寶集團業務涵蓋電子產品專業製造與設計代工服務，而這次裝置上也透過亮燈的方式，在全球各地點出旗下廠區的實際所在。金寶透露，這次的藝術裝置我們特別選用報廢的木棧板和印刷電路板（PCB）製作成海洋背景；將海廢再生板作為陸地板塊，並以雷射雕刻標示出集團營運版圖。而互動發電機和背板光源，則是使用淘汰機器的風扇、導桿、電線、LED燈等零件組成。