科妍醫美市場再下一城 第一支國產PCL少女針國內問世

透明質酸大廠科妍（1786）12日宣布，第一支國產PCL（少女針）喬凡霓絲刺激自體膠原蛋白增生植入劑已正式通過台灣TFDA批准，同時也是第二支台灣上市的醫美少女針產品，為發展的新一世代核心技術平台再次成功的醫美產品，將搶占國內外百億元市場商機。

科妍為全球透明質酸技術領先公司，相關產品跨足整形美容、老年照護、手術外科與泌尿系統等多個領域。繼第一支國產PLA（俗稱童顏針，可麗媞）刺激自體膠原蛋白增生植入劑，在今年4月取證後，營運再傳佳音，第一支國產PCL喬凡霓絲少女針也在本月通過台灣TFDA批准，代表科妍除了原本核心的透明質酸產品及技術外，已成功跨足不同生醫材料的技術領域。

科妍總經理韓台賢表示，結合原有透明質酸的技術優勢，加上不同生醫材料的搭配，增加產品的功能性與適應症，提升產品競爭優勢與海內外市場拓展新契機，更是全球首見集透明質酸醫美、醫藥高階醫療器材及刺激膠原蛋白增生再生注射生產及研發技術於一身的生技大廠，預計將可拉大與競爭對手的差距，並提升在國際的知名度。PCL喬凡霓絲少女針是科妍繼透明質酸交聯技術平台後，發展的次世代核心技術平台再次成功推出市場的醫美產品，結合今年第2季取得的PLA，醫美項目營運成長有很大的加分效果。

科妍表示，目前同時在台灣和中國大陸取得PCL少女針上市許可的僅有英國Sinclair生產的Ellanse洢蓮絲，其已在2018年被大陸華東製藥集團以2.2億美元收購。此外，中國大陸江蘇吳中以人民幣1.6億元價取得Regen Biotech生產的PLA童顏針AestheFill艾麗斯在中國大陸的代理權。

這些都顯示不論是PCL少女針，還是PLA童顏針等，在台灣或中國大陸市場皆被視為醫美注射植入劑的新寵。據估計台灣市場的PLA、PCL兩大刺激膠原蛋白增生劑皮下注射，合併市場施打數量在10萬劑，每劑市場價格新台幣2.5萬萬元至4.5萬元，尤其是台灣市場PCL少女針只有科妍的喬凡霓絲跟英國Sinclair的洢蓮絲兩個品牌產品，科妍有信心搶占至少30%的市場占有率。未來兩岸醫美再生注射市場年增率超過三成，今年總市值台灣可達20億元，2027年時，台灣可達38億元，中國大陸可超過新台幣500億元。

科妍目前規劃在PCL少女針取證後，經過行銷通路布建、正式生產前準備程序後，可望在明年初正式問市，除了台灣市場外，也正著手準備進軍中國大陸及巴西等中南美市場，將奠定未來營運成長的有利基礎。