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萬海看好新船加入的效益會持續發威 受到3因素影響

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海航運第2季單季EPS繳出4.12元的亮麗成績單後，第3季是歐美返校及傳統假期備貨旺季，持續受到地緣政治、供應鏈分化以及關稅壁壘等諸多外在因素影響，萬海將陸續檢視個別航線效益，並精簡成本維持經營效率；看好新船加入的效益會持續發威。

萬海12日董事會通過第2季財報，受惠於運價及貨量增長、公司船舶調度得宜對獲利有所挹注，第2季稅後純益為115.7億元，季增153.32%，去年同期則是虧損，每股稅後純益4.12元；累計上半年合併營收657.8億元，年增31.49%，稅後純益為161.92億元，去年同期則是虧損44億元，今年上半年每股稅後純益為5.77元。

萬海2024年前7個月已新交船舶共計9艘，分別為3艘13,000 TEU及6艘3,000 TEU，預計到年底前還有3艘新造船舶，分別為1艘13,000 TEU 及2艘3,000 TEU將下水運營；另外，2025年預計有3艘13,000 TEU新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力，2023年前7個月共處分3艘船舶，運力合計7,400 TEUs以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

根據IMF最新發布的《世界經濟展望》，2024年和2025年全球貿易預計將分別增長3%和3.3%；以及 WTO預測，世界商品貿易量在去年顯著下降後，2024年和2025年將分別增加2.6%和3.3%。

而新加坡專業研究機構LINERLYITICA對航運市場運力供給預測，2024年和2025年分別為9.7%和4.8%，雖然運力有明顯增加，但從LINERLYITICA報告的各航線運力趨勢，觀察到2023~2024年度船舶運力主要投入在遠東-北歐、遠東-地中海以及遠東-拉丁美洲等航線，其他航線則呈現相對穩定趨勢。

萬海

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