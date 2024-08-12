防詐App Whoscall推「網站檢查」 自動偵測詐騙陷阱

Gogolook 走著瞧-創（6902）旗下數位防詐App Whoscall 12日正式在雙平台（Android、iOS）釋出免費新功能「網站檢查」，在用戶誤入詐騙網站的當下立即自動跳出即時警語，藉此防止個資外洩以及帳戶盜刷等詐騙風險，直覺且適時攔阻的防詐體驗在測試期間便引起用戶好評。

生成式AI使得詐騙門檻降低、形式更加多變。根據全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance）調查指出，數位詐騙已成最主要的形式，佔各國整體詐騙案件20-50%。根據國際資安公司調查，亞太地區的民眾所面對的詐騙威脅依序為詐騙電話與簡訊（31%）、假冒網站（25%）、釣魚攻擊（24%）、個資外洩（12%）。Whoscall以陌生來電辨識打響名號，在台普及率超過5成，近期Whoscall發展出AI簡訊辨識，4月剛推出的新功能「個資外洩檢查」也已在台灣累積近百萬次的使用量。

不論是盜用名人肖像的社群媒體廣告，或是通訊軟體與簡訊內的釣魚連結，網站成為詐騙中繼站。Whoscall本次推出的重點新功能「網站檢查」仿效主打功能陌生來電辨識的運作，適時提供用戶直覺的自動化示警，在誤入詐騙網站當下立即跳出通知、不必再靠直覺判斷真偽，時時守護用戶的數位安全。

「網站檢查」功能將著重於精準辨識與即時攔阻，而Whoscall的防詐網站資料庫除了結合AI技術偵測與用戶回報外，也同時整合刑事局、ScamAdviser等合作夥伴的資料，組成數千萬量級的網站資料庫，成為全球最完整的領導者之一。此外，Whoscall僅會在功能運作中，一次性檢查網站是否有風險，不會紀錄任何瀏覽內容和個人資料。