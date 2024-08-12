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民俗月賞屋、買房14大交戰守則報你知 交屋兩件事要注意

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
適逢農曆7月、民俗月，是台灣民間傳說中鬼門開啟的時期，惟在民俗月買屋、賞屋的相關情事有哪些，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，包括民俗月看屋、簽約、交屋、遷居等有14項事宜可注意，過去老一輩有許多禁忌和習俗，現在現代年輕一輩不如過往忌諱，不過仍可參考。21世紀不動產提供
適逢農曆7月、民俗月，是台灣民間傳說中鬼門開啟的時期，惟在民俗月買屋、賞屋的相關情事有哪些，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，包括民俗月看屋、簽約、交屋、遷居等有14項事宜可注意，過去老一輩有許多禁忌和習俗，現在現代年輕一輩不如過往忌諱，不過仍可參考。21世紀不動產提供

適逢農曆7月、民俗月，是台灣民間傳說中鬼門開啟的時期，惟在民俗月買屋、賞屋的相關情事有哪些，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，包括民俗月看屋、簽約、交屋、遷居等有14項事宜可注意，過去老一輩有許多禁忌和習俗，現在現代年輕一輩不如過往忌諱，不過仍可參考。

第一、 民俗月看屋原則，有五大可注意事項，包括盡量中午一點前看房，避免晚上看房，因為白天陽氣較重；另外，進門前先敲門或按電鈴：如同入住飯店時先敲門，表示對無形力量的尊重；再來，攜帶趨吉避凶小物，例如：紅包、五帝錢、平安符、粗鹽、艾草、十字架等；其次進門後開窗、開燈、打開電風扇和空調，維持室內通風與全室明亮，驅散不好的氣息；最後，祭拜土地公，有些人會選擇在看屋或簽約前到當地的土地公廟祭拜，祈求保佑。

第二、 民俗月簽約，有三大可注意事項，包括可延後簽約日期，若買賣雙方都同意，可以延後至民俗月結束；再者，擇農民曆上的吉日：參考宜「立券」、「交易」、「納財」的日子；最後，選在白天簽約：避免在晚上進行。

第三、 民俗月交屋，有兩大可注意事項，包括選在白天交屋，避免晚上交屋；另外用大悲水淨宅：先至各大廟宇取大悲水，用3片樹葉沾大悲水，交屋當天灑在家中每個空間。

第四、 民俗月遷居，有四大可注意事項，包括避免在農曆7月遷居，如需遷居，最好找擇日命理師擇吉日；另外選在白天搬家，避免晚上搬家；還有入厝儀式：先搬入米桶，米桶上貼上「滿字」紅紙，象徵財運福氣滿滿，在房子正中央擺設香爐或熱滾水，象徵「火光除障」；最後，邀請朋友參觀：特別是運勢高的朋友，以增添居家人氣與好運氣。

她提醒，在民俗月買屋、賞屋的相關情事，不要過於緊張和焦慮，保持心態放鬆即可，無需因此影響相關決策和生活品質。

董家菱認為，雖然不少民眾多數抱持寧可信其有的態度，但實際上，市場價格和物件狀況才是決定因素。值得注意的是，通常屋主不會因為在鬼月進行買賣而特別讓價，買方不需過度期待。

董家菱表示，農曆7月正值炎炎夏日和颱風多雨季節，此時前往看房，可以檢查物件是否有滲水、漏水或積水等問題，甚至是房內是否有日照西曬等問題，幫助更實際地了解房子的狀況。

適逢農曆7月、民俗月，是台灣民間傳說中鬼門開啟的時期，惟在民俗月買屋、賞屋的相關情事有哪些，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，包括民俗月看屋、簽約、交屋、遷居等有14項事宜可注意，過去老一輩有許多禁忌和習俗，現在現代年輕一輩不如過往忌諱，不過仍可參考。21世紀不動產提供
適逢農曆7月、民俗月，是台灣民間傳說中鬼門開啟的時期，惟在民俗月買屋、賞屋的相關情事有哪些，21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，包括民俗月看屋、簽約、交屋、遷居等有14項事宜可注意，過去老一輩有許多禁忌和習俗，現在現代年輕一輩不如過往忌諱，不過仍可參考。21世紀不動產提供

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