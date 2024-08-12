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告五人當代言人 vivo新機V40系列本月登台

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
全球第四大手機品牌vivo以不斷突破與創新的精神，為消費者帶來極致的攝影體驗。（取材自微博）
全球第四大手機品牌vivo以不斷突破與創新的精神，為消費者帶來極致的攝影體驗。（取材自微博）

全球第四大手機品牌vivo以不斷突破與創新的精神，為消費者帶來極致的攝影體驗。擁廣大年輕V粉的vivo 12日驚喜宣布，將邀請甫鍍金的超人氣樂團-告五人，擔任即將登台的vivo V40系列代言人，vivo更搶先曝光告五人為vivo V40系列拍攝廣告期間的精采花絮照，告五人玩心大發互搶手機，大秀夥伴深厚情誼，隨著此一重磅合作的揭曉，vivo更加碼推出期間限定「vivo蔡司光影玩樂室」，將於8月24日和25日在松菸文創園區展出，邀請所有V粉與哈瓜們近距離搶先體驗新機魅力。

V粉、哈粉限定！ vivo攜手鍍金代言人 邀請粉絲合拍 共同體驗vivo新機魅力

以《披星戴月的想你》、《在這座城市遺失了你》等多首熱門傳唱歌曲為人熟知的超人氣創作樂團「告五人」，今年更一舉拿下金曲獎「年度歌曲獎」大獎。告五人以其獨特的音樂風格打動了無數樂迷的心，vivo總經理陳怡婷表示：「vivo 非常榮幸邀請到告五人擔任V40系列的代言人，告五人愛玩樂、愛拍、愛創作、愛挑戰的風格的與vivo的創新挑戰精神不謀而合，他們完美演繹了勇於突破的精神，我們期待更多的V粉以及哈瓜能夠體驗到V40系列的強大魅力」。

為了與廣大V粉及哈瓜們拉近距離，vivo攜手告五人打造期間限定「vivo蔡司光影玩樂室」，讓消費者盡情感受vivo V40系列蔡司人像旗艦美拍實力。除了搶先體驗最新款V40系列蔡司人像旗艦手機，更可以在多種專屬情境拍下吸睛Reels及時尚大片。展覽期間更設置獨家設計告五人限定拍貼，參加指定活動還有機會獲得獨家告五人聯名限量周邊商品！活動詳情請關注vivo官方粉絲團。

vivo 蔡司

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