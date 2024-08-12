信義房屋以「信義城市」 打造亞太永續展展區

2024亞太永續博覽會8月8日至10日於世貿一館舉行，信義房屋於A、D區「信義城市」訴說40多年永續作為，並透過「信義信念屋」邀請民眾一起共創藝術，只要玩遊戲答題就可為信念屋串上棉線，象徵永續城市的形成，需要每一個人多線交織而成，信義房屋也期許以服務串聯城市、社區及客戶，共創理想的永續未來。

信義房屋已連續三年參加展會並向民眾分享其永續發展的努力。今年，信義房屋擴大了攤位規模，以「信義城市」為主題，邀請民眾走進這個象徵信義房屋40年來打造的永續之都，親身體驗並見證信義房屋所秉持的永續共好精神。

展覽分為四大主題，第一個主題「初創永續之序」敘述信義房屋創業的第一個十年，在永續ESG概念尚未普及、商業追求利潤極大化的風氣下，信義即在立業宗旨上闡明著重賺取合理利潤，並兼顧利害關係人權益，因此在80年代初，不動產交易資訊不對稱、詐欺頻發的狀況下，信義房屋首創「不動產說明書」，實質改善不動產交易環境，並入法不動產經紀業管理條例，成為產業規範，後續更推出漏水保固、兩段式收取固定服務費等創舉，確保消費者權益，更不斷創新，2024年推出「SinyiCare十大守護服務」為客戶帶來更優質服務。

第二個主題「共融成長之里」則是介紹信義房屋從客戶延伸到到對社區的關懷，2004年啟動的社區一家全民社造行動計畫，今年剛滿20年，徵件範圍已涵蓋全台100%的鄉鎮市區，2021年支持成立台灣地方創生基金會，建立永續共融生態圈；此展區也做了全球永續發展目標SDGs17項指標對應的社區一家提案經典案例牌卡，讓民眾可以自由對應並掃QRcode了解如何以永續精神解決社區大小問題。

第三個主題「數位淨零之境」則是強調信義房屋的數位轉型與淨零作為，包括計劃在2030年達成淨零排放目標，如何打造低碳綠色仲介服務，提升服務效率並降低碳足跡，以及DiNDON智能賞屋、線上委託、永續制服等作為。