圓裕積極建立泰國生產基地 車用、醫療應用下半年發酵
PCB族群廠商推進東南亞設廠，軍工規軟板廠圓裕（6835）也表示，因應客戶需求及追求公司未來營運規模成長，圓裕正積極建立泰國生產基地，同時也持續優化產品組合，保持公司的競爭利基，下半年除了有電子業傳統旺季效應之外，公司近年布局的車用、醫療產品逐漸發酵，亦可望為下半年營運添新動力。
圓裕日前公布上半年營收11.7億元、歸屬母公司稅後淨利1.29億元，分別成長13.72％、45.97％，每股稅後純益（EPS）1.94元。
圓裕說明，今年第2季三大應用領域產品出貨穩定增加，圓裕業績逐季走升，第2季營收5.95億元，較去年同期成長19.65％，亦較上季增加3.38％；歸屬母公司稅後淨利6,515萬元，分別較去年同期及上季成長29.67％、2.69％，每股稅後盈餘（EPS）0.98元。
圓裕說明，電子產業步入傳統旺季，7月營收2.38億元，分別較去年同期與上月成長18.39％、28.82％；累計1-7月營收14.08億元，年增14.48％。
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