快訊

陳佩琪自爆借人頭開小草咖啡廳？柯文哲曝「目前進度」：曾有連鎖店計畫

25歲韓男遊台中高美溼地 搭計程車突昏迷送醫亡…死因曝光

2028年奧運洛杉磯舉行！將增棒壘球等5項目 我強項拳擊、舉重恐停辦

益得啟動鼻噴劑產品線 搶攻全球兆元吸入劑商機

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導

專注於呼吸道用藥開發生產與CDMO的益得生技（6461）今（12日）宣布，已經與某北美公司簽署旗下鼻噴劑SYN021共同開發合約，交出第一張成績單，未來計畫推出2-3個鼻噴劑產品。根據IQVIA統計，此一品項藥品在美國年銷售額高達5,600萬美元（約新台幣18.3億元），更有機會挑戰7.3億美元的鼻噴市場（約新台幣240億元）。

由於鼻噴劑市場成長快速，益得也已經完成鼻噴劑產品線，年產能達千萬劑，以滿足未來市場需求。在鼻噴劑產品到位後，益得產品線已涵蓋下呼吸道的定量吸入劑(MDI)以及上呼吸道的鼻噴劑，產品線完整，可收營運綜效。隨著各項產品陸續取證上市，也將帶動營收持續成長。

益得為台灣唯一且全球少數擁有吸入劑開發及製造能力，且可提供 CDMO 服務的特色藥廠（specialty pharma）。吸入劑與鼻噴劑都是呼吸道用藥，兩者均具有相當高的研發與製造門檻，全球有能力開發與生產的公司相當有限。

根據 Visiongain 估計，全球吸入劑市場將於2030年達到新台幣1.5兆元，於2020-2030年間，可望以5%年複合成長率成長。至於鼻噴劑，根據IQVIA銷售數據，全球銷量接近36億美元（約新台幣1,180億元），且逐年成長。根據市調調研機構Future Business insights報告[1]，2022年鼻噴劑市場規模為253億美元，預計將從2023年的274.7億美元成長到2030年的495.4億美元，2023-2030年複合年增長率為8.8%。 2022年北美佔全球市佔率44.11%。

益得開發的第一個複方鼻噴劑SNY021，根據IQVIA估計，其美國市場規模約為5,600萬美元（約新台幣18.3億元），由於成長快速，未來市場規模可達7.3億美元（約新台幣240億元）。

益得已經針對市場規模較大的下呼吸道吸入劑，開發了數款MDI學名藥產品，且陸續成功取證。至於成長較快的鼻噴劑部份，益得也將依循下呼吸道吸入劑開發模式，陸續推出產品線，進軍歐美市場。由於市場需求強勁，益得開發的SYN021也很快就獲得某北美公司青睞簽約合作開發，進軍規模龐大的北美市場。

隨著產品陸續上市帶來營收，益得將進入產品收割期。去（2023）年12月，益得即以複方下呼吸道吸入劑SYN011成功插旗加拿大，以加國每年吸入劑近千萬支需求計算，其市場規模約新台幣12億元左右，並有望於今年送件美國；而益得首支獲准上市的複方 MDI 吸入劑產品欣必復Synbufo，也已經於2022年 9 月成功取得台灣藥證，且獲得澳門上市許可，將陸續向東協國家及南美洲申請上市。未來鼻噴劑產品線陸續開發到位後，更將如虎添翼，完整益得呼吸道產品線，競逐全球上兆元新台幣呼吸道商機。

延伸閱讀

三芝2少年無照騎機車跑山 連人帶車墜龜子山橋下溪谷

報復主管同事⋯她在辦公室噴「殺手級物質」 醫曝兩大危害：具致癌性

夏季兒童嚴重肺炎比例暴增3倍 發燒3天不退是警訊

淡水工人檢視地基不慎 墜落地下二樓命危

相關新聞

工研院攜手安永 建構生醫新創完整生態圈

生醫創新跨域合作平台再添新助力，匯聚眾人之力共推生醫新創。工研院今12日宣布與安永聯合會計師事務所共同簽署「生醫創新跨域...

和大：隨著客戶群調整庫存告一段落 公司營運將重回上升軌道

汽車傳動系統製造廠和大（1536）工業初步結算2024年7月合併營收為5億零456萬元，較4月4.73億元、5月4.29...

打造台灣下一代護國群山 安永與工研院簽生醫平台 MOU

近年來人工智慧(AI)的應用更讓生技產業充滿無限可能，為推動多元產業共同加入生技醫療生態圈，安永聯合會計師事務所與工研院...

工會抗議資方大砍台籍船員 中運：台籍比例達8成最高

中鋼運通工會指控公司打壓台籍船員、損害船員權益，並在今天赴經濟部大門抗議「中鋼賣台」。中運發出聲明強調，中運船隊的台籍船...

哪裡還有3字頭預售能買？ 北台灣13個重劃區出線

隨著新青安放款狀況逐步加嚴，有些買方把目光轉向預售屋，樂屋網統計北台灣7縣市，近一年預售屋均價3字頭的重劃區共13處，其...

中運台籍船員80%以上為國內航商最高 拒絕惡意污蔑

中鋼運通公司12日指出，中運船隊台籍船員比例高達80%以上，為國內航商最高，拒絕外界不實污蔑，並呼籲中運工會應信守協商共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。