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大陸刺激車市 胡連上半年獲利倍增每股賺6.22元

中央社／ 台北12日電

大陸重啟刺激車市方案，車用端子廠胡連今天公布半年報，上半年稅後純益新台幣6.2億元，比起去年同期大幅成長1.1倍，每股純益達6.22元。

其中胡連第2季營收19.93億元，年增26.29%；毛利率33.44%，較去年同期拉升4.49個百分點；稅後純益2.89億元，季減12.4%，但比去年的波段谷底強彈2.96倍，創歷年同期新高，單季每股純益2.91元。

胡連主要產品包括汽車端子、塑膠盒、保險絲盒、高頻高速線束和高壓連接器等，公司超過7成營收來自大陸，主要客戶包括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等大陸車廠。

2022年底至2023年初，因大陸對於車市補貼退場，市場需求出現放緩跡象，胡連營運遭遇逆風，不過隨著大陸重新推出舊換新政策等刺激措施，再度帶動車市回溫，尤其胡連在新能源車方面滲透率、市占率皆提升，推升今年營運重返成長軌道。

另外胡連拿下大陸上海GM（通用）汽車的高頻連接器、歐洲OEM車廠及比雅久機車線束等大廠訂單，今年第1季起開始陸續出貨，在新客戶、新訂單挹注下，同步推升今年營運。

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