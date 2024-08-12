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和大：隨著客戶群調整庫存告一段落 公司營運將重回上升軌道

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和大集團董事長沈國榮。 記者宋健生/攝影
和大集團董事長沈國榮。 記者宋健生/攝影

汽車傳動系統製造廠和大（1536）工業初步結算2024年7月合併營收為5億零456萬元，較4月4.73億元、5月4.29億元、6月4.55億元(扣除轉投資和府建設一次性認列2.88億元)為高，較去年同期減少4.25%，今年1~7月累計合併營收為36億3,813萬元，年減9.55%。隨著客戶群調整庫存告一段落，公司營運將重回上升軌道。

和大公司表示， 近期公司連續接獲新客戶訂單挹注，包含獨家供應美國新電動車大廠八年長單、歐洲知名汽車大廠合作研發油電混合車齒輪箱成功量產、日系電動車三電系統量產出貨，台灣首創齒輪箱銷售日本成功案例，此皆是和大未來主要的成長動能。

產品創新方面，和大自行研發成功電動自行車三電系統，成功於今年德國法蘭克福自行車展亮相，深受參觀客戶肯定與喜愛，產品多元轉型應用成功邁出第一步。轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，建構完整台灣工業機器人產業供應鏈。轉投資和府建設蹲點三年，嘉義大埔美大智匯建案完銷交屋挹注破億營收，未來期望以每年推一案的目標，為科技菁英打造高質生活智慧宅。

經營管理方面，全廠區調整同仁上班時段，提高台電離峰時段用電生產比重，樽節電費支出，並全面採行節電措施管制與汰換設備。對外採購費用年度合理化政策，對內督促提高產品良率、降低庫存及人力汰弱留強…等，以降低製造費用，力抗各項外部成本漲價的環境趨勢。

配合新電動車客戶增量需求，大里廠區1088新廠也緊鑼密鼓建置八年長單全AI生產線，將可加速大里廠區產能配置，提升製程競爭力。同時為籌畫美國AI全智慧產線，新廠將導入全新自走搬運製程技術，並以1088新廠做為智慧示範場域。

和大 工業機器人

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