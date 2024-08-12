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工會抗議資方大砍台籍船員 中運：台籍比例達8成最高

中央社／ 台北12日電
中鋼運通工會12日上午集結經濟部，高舉「中國中鋼大賺錢 台灣船員沒頭路」、「國營中鋼『賣台』！逼走300台灣船員」等布條抗議。中央社
中鋼運通工會12日上午集結經濟部，高舉「中國中鋼大賺錢 台灣船員沒頭路」、「國營中鋼『賣台』！逼走300台灣船員」等布條抗議。中央社

中鋼運通工會指控公司打壓台籍船員、損害船員權益，並在今天赴經濟部大門抗議「中鋼賣台」。中運發出聲明強調，中運船隊的台籍船員比例高達80%以上，為國內航商第一高。

中運工會上午集結經濟部抗議，高舉「中國中鋼大賺錢 台灣船員沒頭路」、「國營中鋼『賣台』！逼走300台灣船員」等布條，並稱不送陳情信，因早就已表達訴求，若1個月後如果不解決此事，將再回來經濟部抗爭到底。

中運今天發出聲明表示，中運船隊的台籍船員比例高達 80%以上，為國內航商第一高。

中運也指出，公司近年汰舊換新8艘船舶，在新舊船舶併存時，台籍船員人數較多，隨舊船逐漸汰除，台籍船員相應減少約140人，外籍船員也同步降減，並非如同中運工會將近期航運契約結束的台籍船員人數一併納入計算，因而宣稱有300人離職，不僅不符航運慣例，也容易造成外界錯誤解讀。

中運公司強調，會正常維持300多名台籍船員的調派，未來也將維持國內同等規模船公司台籍船員比例第一高的承諾。至於台籍船長，因具備類似資格、專業與資歷的人在業界相對稀缺，各船公司都在爭取，中運公司想提高僱用比例並非一蹴可及。

工會所稱陸籍船長，多數是因已在中運公司服務多年晉升而來，且僅於中運巴拿馬籍船舶服務。

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