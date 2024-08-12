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全民瘋運動，6成5上班族固定運動，這年紀開啟運動習慣

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

巴黎奧運閉幕，不但全球目光聚焦於這場體育盛會，台灣選手優異表現更吸引了眾多關注。這些選手不僅為國爭光，也激發了民眾對的運動熱情，會不會進一步推升台灣的運動風氣、提升全民健康意識？1111人力銀行調查顯示，6成5上班族固定運動，而且每周3次， 最愛運動項目是慢跑、重訓及瑜珈；上班族平均31.6歲開啟運動習慣，每月投資健康花費2867元。

根據1111人力銀行調查發現，有高達8成1的上班族在近期因為巴黎奧運登場，開始收看轉播或關心比賽，關注賽事的原因包括，國家認同一種榮譽感71.4%、同儕或家庭大家一起收看的氛圍很歡樂57.1%、長期喜歡該項運動39.2%、欣賞某位運動員37.5%。

不過這次巴黎奧運，轉播時數受限，不少上班族為了看到想看的賽事，需要付費開通收視權利，但調查卻顯示，卻只有3成6的上班族認同使用者付費，相反的有6成4的上班族認為，奧運是體育殿堂最高賽事，不應該付費收看。

隨著各類賽事的曝光增加，運動員憑藉堅韌的毅力和卓越的技能，為台灣贏得了無數榮譽，成為全民心中的英雄，在追求健康的風氣下，也有更多人投入運動的行列。調查顯示，有65.3%的上班族有固定運動的習慣，平均一周運動3次，每次運動時間也達到50.2分鐘。

調查發現上班族最喜愛的運動項目包括慢跑68.0%、重量訓練40.4%、瑜珈/有氧運動/TRX38.2%，以及騎自行車36.1%。而上班族維持運動習慣的主要原因有，為了健康78.7%、為了追求更完美的體態/減肥65.9%、紓解壓力48.9%，以及享受美食不罪惡34.0%。調查也發現，這些有運動習慣的上班族，平均在31.6歲的時候，開始維持固定的運動習慣，而上班族每個月願意用來投入運動的金額為2,867元。進一步從身份別來觀察，單身的上班族固定運動的占比最高。

上班族

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