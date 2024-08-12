哪裡還有3字頭預售能買？ 北台灣13個重劃區出線

隨著新青安放款狀況逐步加嚴，有些買方把目光轉向預售屋，樂屋網統計北台灣7縣市，近一年預售屋均價3字頭的重劃區共13處，其中新北3處，新竹1處，桃園最多，高達9處。

這些重劃區包鳳鳴重劃區、八德擴大重劃區、大竹重劃區、A10山鼻重劃區、王爺重劃區、淡海新市鎮、台北港特定區、過嶺重劃區、埔頂重劃區、A21環北重劃區、客運園區、楓樹腳重劃區、草漯重劃區。

單價前3名的重劃區中，前2名都有交通建設題材帶動房價，如鳳鳴重劃區、八德擴大重劃區等。

「鳳鳴重劃區」是此次榜上單價最高的區域，近1年平均價格來到每坪39.9萬元。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，該區位於新北市鶯歌區，除新北買盤外，也會吸引桃園市區、八德和龜山工業區的買方。

在交通上，鶯歌鳳鳴簡易車站工程進度已超過9成，預計今年11月底啟用，捷運三鶯線LB12鶯桃福德站更預計2025年完工，之後可銜接桃園捷運綠線，往台北通勤時間預計可縮短20分鐘，目前新建案最新成交價已普遍站上4字頭。

排名第二的八德擴大重劃區，有桃園捷運綠線G01站，區外的東北角也緊鄰G02站，預計2026年通車，此外，國道3號增設的八德交流道2030年完工後，也可望舒緩大湳交流道的車潮，聯外交通更加便利。

排名第三則是「大竹重劃區」，洪安怡表示，該區位於蘆竹、大園、中壢等交界處，往青埔、南崁、藝文特區等都不遠，生活機能也很完整，因一直以來少有大型的建設亮點，降低討論度，隨著周遭房價不斷成長，當地也逐漸跟著補漲起來，目前預售屋均價每坪近35萬元。