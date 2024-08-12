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明通製藥爆經營權之爭 董事長張光明發聲明喊告

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
明通製藥8月9日股臨會地點多次變更，最後改在飯店舉行。（圖：明通製藥提供）
明通製藥8月9日股臨會地點多次變更，最後改在飯店舉行。（圖：明通製藥提供）

超過80年以上歷史的明通化學製藥，近期爆發經營權之爭，上週五（8月9日）二代家族成員召開股東臨時會，全面改選董監事，準備將現任董事長張光明拉下台；針對相關情事，張光明12日發出聲明強調該場股臨會是違法召集，將委由律師依法向法院遞狀，控告該次股臨會選舉結果無效。

張光明在聲明稿中表示，明通化學製藥7月16日曾召開股臨會，當時由過半數股東出席並且全面改選董事及監察人，已在8月1日完成變更登記，足以證明明通公司113年第2次股東會的召集程序、決議事項及選舉結果，均合乎公司法所訂相關規範。

張光明說，沒想到8月9日由張光雄擔任召集人的違法股臨會除了召集程序違法之外，會議當天任意變更開會地點並未事先送達通知給所有股東，尤其會議地點一變再變，從明通公司會議室更改為側門之後根本是煙霧彈，根據媒體報載，最後開會的地點竟然是在福華飯店，顯見這是蓄意規劃讓公司派大股東無法出席，當天會議程序違法嚴重影響股東權益。

張光明強調，將委由律師依法向法院遞狀，控告該次股臨會選舉結果無效，另外也預計將手上已取得之前任董事長任內違法出售公司資產的交易相關資料移送調查局偵辦，呼籲外界切勿輕信不實資訊。

張光明所發的聲明稿全文為：

明通化學製藥股份有限公司113年7月16日113年第2次股東臨時會由過半數股東出席並全面改選董事及監察人之選舉結果，業經臺中市政府113年8月1日府授經登字第11307484390號函及最新變更登記表准予登記在案，足以證明通公司113年第2次股東會之召集程序、決議事項及選舉結果，均合乎公司法所訂相關規範。

113年8月9日由張光雄擔任召集人的違法股東臨時會除了召集程序違法之外，會議當天任意變更開會地點並未事先送達通知給所有股東，尤其會議地點一變再變，從明通公司會議室更改為側門之後根本是煙霧彈，根據媒體報載，最後開會的地點竟然是在福華飯店，顯見這是蓄意規劃讓公司派大股東無法出席，當天會議程序違法嚴重影響股東權益。

將委由律師依法向法院遞狀，控告該次股臨會選舉結果無效，另外也預計將手上已取得之前任董事長任內違法出售公司資產的交易相關資料移送調查局偵辦，呼籲外界切勿輕信不實資訊。

股東臨時會 董事長

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