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七都之外哪區中古房價漲最凶？ 前三名都和這題材有關

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
永慶房產集團比較七都以外各行政區房價漲幅，嘉義太保近五年單價漲幅76.5%最高。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶房產集團比較七都以外各行政區房價漲幅，嘉義太保近五年單價漲幅76.5%最高。房市示意圖／永慶房屋提供

近年除了七大都會區，其他縣市受益經濟發展、區域題材等利多，房價明顯上漲。永慶房產集團統計11縣市各行政區中古屋平均單價變化，其中嘉義太保5年飆漲76%最高，苗栗竹南、頭份增幅位居第二、第三，漲幅也逾65%。

觀察近五年上半年七都之外中古屋房價增幅最大的前三行政區，可以發現皆與「科技題材」息息相關。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，近年來嘉義太保房市題材不斷，台積電進駐嘉義科學園區，「華泰名品城」Outlet也得標高鐵特定區土地，加上科技人才剛需買盤支撐，讓太保市房價水漲船高。

統計顯示，近五年太保中古屋平均單價從10.4萬元到18.4萬元，漲幅多達76%。

苗栗竹南、頭份距離高科技產業聚集、就業人口眾多的新竹科學園區大約20-30分鐘車程，隨著新竹縣市的房價飆漲，驅使部分就業人口往房價相對親民的苗栗置產。

加上近年得益於五楊高架南延的建設，以及竹科竹南園區的擴廠，也促動竹南、頭份的房市熱絡，近五年兩個行政區的中古屋單價皆有破六成五的增幅，站穩2字頭單價。

陳金萍表示，隨著虎尾高鐵特區開發題材持續發酵、科技大廠陸續進駐中科虎尾園區，矽品園區也在興建中，吸引科技業族群置產，從而有效推升了虎尾的購屋需求，近五年虎尾的中古屋單價有逾六成的增幅，站穩七都之外第四名。

屏東市則是受益於屏東科學園的動土興建，以及高鐵延伸屏東拍板，加上屏東市距離高雄鳳山僅30分鐘車程，親民的房價也吸引部分高雄居民外溢至屏東市置產，使得屏東市房價持續水漲船高，近五年屏東市中古屋單價也漲破五成。

陳金萍指出，綜觀七都之外中古屋漲幅最大的十個行政區，多數中古屋單價仍以1字頭為主流，與七都相比實惠許多；且部分行政區除了區域內利多題材外，亦鄰近七都，可視為七都外擴的蛋白區，因此吸引大批願意「以時間換取房價」的消費者置產，推升當地的房價增長。

近五年七都外中古屋單價漲幅最高行政區。資料來源／永慶房屋
近五年七都外中古屋單價漲幅最高行政區。資料來源／永慶房屋

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