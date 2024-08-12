和大證實開發AI機器人零組件 獲美歐日傳動系統新單

汽車傳動系統製造廠和大今天上午證實，轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為人工智慧AI機器人設備打造核心關鍵零組件。

和大並透露，已接獲新客戶訂單挹注，包含供應美國新電動車大廠8年長單、合作歐洲汽車大廠研發油電混合車齒輪箱進入量產，以及日系電動車三電系統量產出貨，以及齒輪箱銷售日本等。

為配合新電動車客戶增量需求，和大透過新聞稿指出，台中大里廠區1088新廠積極建置8年長單全AI生產線，加速大里廠區產能配置，同時為籌畫美國AI全智慧產線，新廠將導入自走搬運製程技術，並以1088新廠做為智慧示範場域。

和大也積極布局新產品，自行研發電動自行車三電系統，並轉投資開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，打造台灣工業機器人產業供應鏈。

此外，和大轉投資和府建設，嘉義大埔美大智匯建案完銷交屋，挹注營收超過新台幣億元，和大表示規劃每年推一案為目標，打造生活智慧宅。

和大上午公布7月自結合併營收新台幣5.045億元，月減32.16%，年減4.25%，和大指出，6月營收有列入轉投資和府建設一次性認列2.88億元，累計今年前7月自結合併營收36.38億元，年減9.55%。

展望下半年，和大指出，客戶群調整庫存告一段落，公司營運將重回上升軌道。

市場人士評估，和大美系車用動力系統客戶油電混合車零件訂單穩健，新增美系新創和日系電動車訂單小量出貨，預估今年和大電動車業績占比，有機會從2023年的3成多，提升至4成以上。