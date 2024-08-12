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甜日圓掀起日股投資熱潮 國人持有前十大日股基金連兩季申購逾百億

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
日圓投資潮挹注 境內外日股基金申購金額逐季增加。資料來源：投信投顧公會、境外基金資訊公告平台，元大投信整理，採計季底數據截至2024/6
日圓投資潮挹注 境內外日股基金申購金額逐季增加。資料來源：投信投顧公會、境外基金資訊公告平台，元大投信整理，採計季底數據截至2024/6

日圓今年上半年維持相對弱勢，日股投資熱度同步上升，投信投顧公會、境外基金資訊公告平台顯示，國人持有規模前十大日股基金日圓級別連兩季申購突破百億新台幣，日圓換匯潮持續推動投資潮，日股基金成為閒置日圓熱門標的。

元大投信指出，日圓維持弱勢推動國人積極換匯日圓，外幣結算平台資料顯示，今年上半年日圓境內外交易金額創歷年同期新高，而除了旅遊需求，透過手中閒置日圓進行投資亦成為趨勢，據投信投顧公會、境外基金資訊公告平台統計，國人持有規模前十大日股基金的日圓級別，繼第1季申購金額突破百億後，第2季再增加至113.9億，持續攀升。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，目前日股已成為日本國內外大型機構的「投資標配」，除巴菲特已宣布無限期持有日股，外資今年以來至7月5日當周買超日股近6.6兆日圓，已較2023年全年翻倍成長；全球第二大退休基金「日本政府養老金投資基金（GPIF）」在積極擴大日股主動投資規模下，持有日股部位在一年期間報酬率達41.4%，表現為投資組合各資產中最高。

日本大型投研機構預估，未來GPIF將集中加碼製造業、半導體業、金融業等日股三大重點產業，可能標的均為大型權值股，包括TOYOTA、日立製作所、東京威力科創、三井住友金融等，皆是元大日本龍頭企業基金研究團隊現階段高度關注標的。

元大投信指出，選擇日圓級別投資日股，與股神巴菲特發債取得日圓買日股的策略相近，特別是在這波日圓弱勢行情下，若手中有已換好的閒置日圓，可以適時投資參與日股行情。元大投信並提醒，日圓計價基金申購與買回，均是以日圓進行款項收付，如投資人以新台幣換匯日圓投資，或是未來要從日圓換匯新台幣都存在匯率變化風險，基金投資亦有價格波動，投資前應謹慎評估。

日圓 日股

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