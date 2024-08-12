房價凹陷、青埔成竹北後花園？一表看高鐵各站房價

高鐵房市近年快速發展，台灣房屋集團統計實價數據，近3年高鐵新竹站成屋房價漲幅62%，居全台之首，平均單價接近6字頭。台南站漲幅51%居次，左營站44%第三。前三名均受惠園區發展，房市亮眼。

台灣房屋高鐵站前直營店店長楊樹寶分析，高鐵新竹站原本就有新竹科學園區加持，近期生醫園區第二期、AI智慧園區相繼完工，慧榮、聯發科企業總部陸續落成、興建，近年竹北每年人口成長5千人，總人口數已經超過21萬人。

隨著人口持續增加，新竹高鐵周邊剛性購屋需求持續火熱，但土地、房屋卻供給有限，讓新竹高鐵周邊成屋均價從2021年的3字頭，一路飆到接近6字頭，近3年漲幅高達6成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南與左營高鐵特區，均具備產業公共建設紅利。

像是台南高鐵特區為「沙崙智慧綠能科學城」的核心重鎮，受惠三井Outlet挹注商圈機能活水，近年磁吸建商大舉開發推案已逾千戶，包括達麗國家強棒、佳展大展、晶悅首發等大案，完工後成交行情已站穩3字頭。

由於台南高鐵屬於市郊的新興重劃區，早期推案量與房價基期均低，受新案帶動，漲幅也相對明顯。

左營高鐵則是全台少數位於蛋黃市區的高鐵站，區域地段精華，房價本就屬於高段班，左營高鐵特區為距離台積電廠區最近的蛋黃商圈，未來更有左營高鐵科技之心188億元商辦開發案前景，區域新屋最高成交單價已坐四望五。

桃園站以29.7%的漲幅排名第四，均價來到45.8萬元，不過比起上一站板橋的63.5萬，和下一站新竹的59.2萬，桃園站為北台灣高鐵沿線的房價凹陷區，也讓消費者對桃園站所在的青埔，有更多房價補漲的期待。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，小資族多以「時間換空間」，相對台北、板橋和竹北的高房價，青埔具有價格優勢，工作地點若在雙北高鐵站周邊，或是從雙北「竹漂就業」的受薪族，以及太太仍在雙北工作的竹科新貴，折衷夫妻通勤時間選擇在青埔購屋，兼具房價合理性和通勤便利性。