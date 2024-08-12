歡慶台灣2金5銅 麗寶樂園、劍湖山世界推出奪牌大優惠

歡慶台灣2金5銅奪牌榮耀！麗寶樂園度假區12日宣布推出現省千元門票優惠，即日起至9月1日現場購票出示身分證內含「2、0、5」，對中任兩碼就可享雙園擇一兩人同行1,398元優惠(原價2,600元)，換算下來每人只要699元，現省1,202元。

巴黎奧運完美落幕，17天共多達48項的運動賽事，總計頒發出1044面獎牌，中華隊拿下2金5銅，在國家獎牌榜名列35。

在奧運期間有感動時刻、也有驚奇瞬間，台灣女兒林郁婷拳擊奪金，羽球男雙「麟洋配」二連霸奪金寫下歷史新紀錄，射擊李孟遠，拳擊的吳詩儀、舉重郭婞淳等選手銅牌入袋，選手們紛紛在最高殿堂讓世界看見台灣。

麗寶樂園度假區表示，為向登上體壇巔峰的台灣選手致敬，即日起推出「台灣奪牌榮耀」相關優惠，只要身分證內含「2、0、5」，對中任兩碼，就可享探索世界或馬拉灣，雙園擇一兩人同行1,398元優惠。

每張身分證每日限購一組，邀請全台一同歡慶奪牌的喜悅，感謝選手、教練及代表團成員們「讓世界看見台灣之光」，為他們喝采。

麗寶樂園度假區為全台最大的綜合度假休閒園區，創新主題樂園與度假娛樂的經營模式，園區內整合了「探索樂園」及「馬拉灣」水陸兩座大型主題樂園，園區內設有兩間飯店，麗寶福容大飯店是親子主題飯店、麗寶賽車旅店是全台唯一運動主題旅店，創造出出全家共遊的歡樂度假場域。

劍湖山世界（5701）則是即日至9月1日，帶獎牌遊劍湖山，兩人同行水陸一票暢玩只要999元(原價1,998元)，約5折優惠，再送千元購物折價券乙張，數量有限，送完為止。

劍湖山度假大飯店蔚藍西餐廳用餐買一送一，再推雲林全新最美打卡景點“ OatBella 燕麥奶霜淇淋快閃店”降落幸福摩天輪前，嚐鮮優惠限時快閃實施中。

劍湖山世界經理張華紋表示，民眾只要帶著本人的獎牌、獎盃或獎狀至劍湖山世界購票，不論是德、智、體、群、美之獎牌、獎盃或獎狀都可以享購票優惠。