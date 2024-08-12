訊聯董座蔡政憲：創下三波成長趨勢 外泌體將成未來主軸

訊聯生技（1784）董事長蔡政憲表示，訊聯生技集團自25年前成立以來，由幹細胞、基因檢測衍生到外泌體市場發展，目前已成立三家公司，訊聯生技、訊聯基因數位都已上櫃，訊聯細胞智藥也將在今年12月登錄興櫃，並成為未來集團發展最看好的成長動能。

訊聯生技今年前七月營收6.96億元，年增8%；訊聯基因前七月營收3.99億元，年增率更達到18.04%。訊聯今年上半年稅後淨利3,897.8萬元，比去年同期略衰退，但是訊聯基因上半年稅後淨利3,240.4萬元，比去年同期成長了92.8%，每股稅後純益（EPS）1.28元。蔡政憲表示，展望至今年年底，期待兩家公司獲利都能維持上半年的水準。

蔡政憲表示，訊聯集團三家公司的分工，和不同時代的發展脈絡息息相關，也代表我們所開創的三波成長趨勢，第一波是幹細胞與再生醫學發展，訊聯生技2000年8月成立時，以幹細胞再生醫學起家，從1999年籌備期到2002年開創台灣從無到有的新產業。到了2005年，台灣將臍帶血移植治療納入常規、健保給付，2007年訊聯成為台灣第一家再生醫學的上櫃公司。

第二波是母胎醫學及精準健康的具體實踐，訊聯基因數位公司是在2008年成立，在這之前，全球首次在2005年推出脊髓性肌肉萎縮症(SMA)基因檢測服務，至今已經成為全球孕婦產前重要的檢測之一。訊聯基因在這個時代背景之下，不只鎖定母胎，同時更全面布局新生兒、健檢、癌症篩檢等精準醫療。

到了第三波，外泌體在全球形成風潮後，訊聯集團在2022年5月宣布成立訊聯細胞智藥公司，這家公司是呼應政府推動「再生醫療雙法」，整合集團旗下訊聯、創源兩家公司逾20年的技術與經驗，並自今年起結合外泌體、智慧研發、AI數位等集團核心技術，這家公司最近推出Exosome Foudry外泌體全球研發代工新商模，要做外泌體的全球研發中心與世界工廠，助各行各業產業升級，共同加速實踐生技兆元產業。

蔡政憲指出，訊聯生技與訊聯基因兩家公司上半年業績都創新高，訊聯基因今年成長表現比較好。訊聯前七月營收6.96億元，年增8%；訊聯基因前七月營收3.99億元，年增幅度也有18.04%。訊聯今年上半年稅後淨利3,897.8萬元，比去年同期略衰退，但是訊聯基因今年上半年稅後淨利3,240.4萬元，比去年同期成長了92.8%，EPS 1.28元，訊聯基因今年第2季獲利也比第1季成長了27.9%。

訊聯生技目前透過「特管辦法」獲得衛福部核可的計畫已達54案，其中有六成的脂肪幹細胞案都是由我們提出。訊聯基因的成長動能，包括新生兒基因檢測，全台新生兒服務涵蓋率超過50%；在母胎精準醫學，我們提供的生殖醫學中心服務涵蓋率也達到95%；另外在癌症基因檢測NGS方面，也受到健保署開始補助影響，掀起了民眾接受檢測的風氣。

蔡政憲並說明，訊聯集團在外泌體的發展主軸，主要是透過集團的第三家公司-訊聯細胞智藥來進行，該公司所開發的外泌體化妝品原料，已和五大醫美品牌合作，五大品牌包括全球雷射光電領導品牌Lumenis、法國高端醫學美容品牌SAINDERMA、台灣時尚香氛保養品牌THANN，華人世界連鎖沙龍品牌HAPPY HAIR/GENIC，以及化妝品工廠蕾迪詩生物科技Ladies Biotech。

這五大品牌中有三個為國際公司擁有，兩個品牌是本土公司所掌握，五大品牌各有不同的產品及通路定位，三家國際品牌都可將產品賣到全球21國；在國內透過THANN合作，也可攜手訊聯推出聯名外泌體面膜，並在SOGO忠孝館門市銷售。根據市場預估，2032年全球外泌體經濟規模將可達到1.29兆美元。

針對海外布局的進展，蔡政憲表示，訊聯生技集團三家公司中，訊聯基因數位和訊聯細胞智藥過去都有自己的海外部門，現在將予以整合，例如馬來西亞分公司將同步負責三大事業體業務，日本代理商也同步負責跨領域的業務。他強調，未來最看好外泌體的國際市場發展，過去原本目標是打進六個國家市場，但目前進度已打進六大洲，光是在亞洲已有六個國家，正在洽談的還有四個國家。

展望未來，蔡政憲指出，訊聯細胞智藥目標今年12月登錄興櫃，目前集團已將外泌體相關的業務全數集中在這家公司，首要的任務是利用外泌體化妝品原料爭取更多的CDMO訂單，例如與五大醫美品牌合作，未來也會朝外泌體新藥領域發展，外泌體新藥ExoTear治療乾眼症已經獲得醫藥品查驗中心(CDE)列為指標案件，期待很快能展開人體臨床試驗，訊聯細胞智藥也可與其他公司合作，結合該公司的外泌體原料，與對方共同開發新藥。訊聯集團未來的發展，訊聯細胞智藥未來將與母公司一樣，成為集團營運另一重點，營收規規將可挑戰目前訊聯生技每年逾十億元的業績表現。