中東緊張情勢再起 地緣政治再掀運價調漲潮？

紅海危機遲遲未解，加上近期中東緊張情勢再起，以及傳統第3季航運旺季將報到，促使全球航運業者再度醞釀漲價。專家指出，許多船隻被迫繞道以策安全，大大擾亂全球航運的運力、時程與成本，目前已有消息傳出以地中海航運公司（MSC）為首的五大航商正醞釀8月中旬調漲運價，FactSet最新調查更上調台灣航運龍頭長榮（2603）2024年EPS的預估值，近日台灣航運股表現也可圈可點，例如8月7日台灣上市航運指數上漲4.99%，漲幅更勝加權指數的3.87%，而全球航運龍頭指數也於8月6-8日共大漲約5%、表現強勢。

巴拿馬運河從2023年12月，最嚴重時的每天通行數量約22艘，截至2024年7月31日，因為巴拿馬運河旱災緩解，已恢復正常每日36艘，加上2024年上半年，新船交付量再次刷新紀錄，總運力達160萬TEU，然而，中東戰爭一觸即發似乎有增溫態勢，航商將於8月15日陸續調漲美西及美東運費，漲幅約在9%-15%間。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，回顧近期地緣政治事件，主要股市當月均受到不小衝擊或導致其原地踏步，然而全球航運股卻扮演逆勢上漲撐盤角色，例如2022年2月俄烏衝突與2024年4月以伊衝突，全球航運龍頭指數分別大漲15.7%與6.6%，表現出眾。

自從疫情後全球航運的結構性供不應求問題遲遲未解，倘若遇到外部事件干擾，將更容易進一步推升運價上漲，這對於其他廠商來說是供應鏈中斷或者生產成本的增加，但對航運公司來說卻相對有利，對企業營收具正面效應。