久陽財報／上半年 EPS 0.70元 優於去年同期

久陽精密（5011）上半年合併營收為19億2,900萬元，較去(2023)年同期增加1.26%，歸屬母公司業主淨利70,475千元，每股稅後盈餘（EPS）0.70元。此外，雖有颱風影響，但7月營收3.54億元逆勢較去年同期增加40.85%，累計前七月年增5.90%。

久陽螺絲本業上半年營運逐漸擺脫客戶端庫存去化緩慢的不利影響，上半年營收雖未超越去年同期，但跌幅已有收斂，集團原料聯合採購綜效在今年再度發酵，原料成本較去年同期降低約一成，且有業外投資利益挹注，使得螺絲本業獲利優於去年同期。

子公司台鋼環保廢鐵收入大幅成長，且採向工廠及盤商進貨雙軌並行，既保證收購量同時提升獲利，稅後淨利較去年同期成長228%；今年台鋼環保增加集塵灰出口及代收榮福崁頂焚化廠的事業廢棄物清運業務，有助於業績提升及獲利表現。子公司台鋼運輸則受惠於海運費價格調漲，營收跟隨成長，自有車隊配置完成，獲利較去年同期大幅成長。

子公司榮福上半年營收較去年同期增加 3.12%，然因屏東廠設備老舊，搶修與保養成本雙增，致虧損增加，稅後淨損65,180萬元，每股虧損0.92元。

展望今年，多數螺絲業者表示因上半年營運表現低於預期，下半年仍不容樂觀看待，且海運價格上調，不利於歐美客戶下單，但多數客戶庫存去化接近尾聲，已逐漸有補庫存訂單。螺絲本業下半年啟動集團合作，營運動能逐步加溫，多元並進的營運模式，預估將使下半年營運回到上行軌道。6月初高雄國際扣件展吸引多家歐美客戶到公司參觀，一致肯定公司在推動生產線自動化及永續發展的努力。