大陸車銷台「強制國產化」！買不到便宜車了？還原決定MG生死的90分鐘

摘要 1.經濟部上月宣布，國內車廠引進「中國車款」來台組裝銷售，須強制國產化比率。此新制自8月1日起實施，並且溯及既往。 2.「中國車台灣國產化」究竟會救台灣汽車產業，還是加速該產業消亡？商周獨家還原此新制拍板過程，並專訪業界人士帶你看懂此事件的正反論證。

7月30日，經濟部宣布一項攸關全台消費者的新政策：由MG帶領的中國汽車品牌熱，政府確定祭出管制，未來，任何國內車廠引進中國汽車品牌，都必須達到至少15％、最多35％的國產化比率，消息一出，不僅消費者大嘆「沒有便宜的車可買」，業界更私下感慨自己被政府「突襲」。

由中華汽車代理、從去年夯到今年的汽車品牌MG，為什麼被一場90分鐘的會議決定生死？這場會議到底討論了什麼？而這項政策，究竟會救台灣汽車產業，還是加速台灣汽車產業消亡？

商周獨家專訪一名參與這場會議的車業人士，帶你懂看「中國車台灣國產化」事件的正反論證。

主打英國情懷的MG，靠著「高CP值」、「行情破壞者」的定位，讓該品牌在短短兩年時間，就成為台灣第6大汽車品牌，但，也因為MG實質上已是中國車廠上汽旗下的子品牌，而中華汽車更採取從中國進口零件、在台灣組裝販售的模式，引發不少爭議。

像立委王世堅曾在今年3 月抨擊，MG從中國引進整車零組件的比例高達95%，卻包裝成國產車，這對於其他車廠而言，是一場不公平的競爭。

據悉，在王世堅發難後，行政院在還是前總統蔡英文任內，就針對此事召開多次的院會，但，關於要不要禁中國車、怎麼禁？始終沒定案。後來，一直到賴政府上任，新內閣終於在上任2個月內定調，過程中，業者代表車輛公會還曾在7/26，由理事長陳昭文率隊赴經濟部，表達業界心聲。

兩天前開會，兩天後新制上路

業者最震驚的是：「已上市車款」也須國產化

然而，就在7月30日中午12點，經濟部旗下產業發展署（簡稱產發署）署長楊志清出面，邀集國內8大車廠：和泰（豐田代理商）、福特六和、中華汽車、裕隆、鴻華先進、三陽、台塑、本田，在該機關位於台北市信義路的大樓，宣布這項兩天後、即8/1就要上路的新政策。

據一名與會者透露，在這場90分鐘的會議，由該署金屬機電產業組長郭肇中負責簡報，並告知業者政府的決策是：未來由台灣車商進口零組件、在台灣組裝銷售的中國汽車品牌，必須符合第一年15％、第二年25％、第三年35％零組件須為台灣國產化的規定，車廠更要為此簽署一份名為「在地化供應鏈合作價值比率承諾書」的契約書。

「現場大家最震驚的，就是這次，居然溯及既往！」該名與會者說，當官員緩緩講出針對「已上市車款」，也必須國產化，且規範也是今年8/1上路，現場車廠代表幾乎同時倒抽一口氣。因為，這項規定，將可能影響MG現行車款，包括該品牌第一台在台上市的純電車MG4，能否持續銷售至年底。

「之前⋯我們跟政府完全沒討論到這件事（溯及既往），尤其，政府還針對去年底前上市的車款，做更嚴格的國產化，像第一年就要20％，第二年還拉到30％，只有第三年35％是一樣的，」該名人士說，「有一種⋯被突襲的感覺。」

如果做不到、或不願國產化，那會怎麼樣？經濟部祭出的對應是，若違反規定，將禁止業者從中國進口：馬達、轉向裝置、車軸、車架等四項零組件，「對於電動車來說，馬達就是引擎的概念，沒有馬達，基本上就做不了車。」一名台灣車廠業者說。

而這，也衍生出兩種正反論調。

反對派：不該嚴格防堵，應給緩衝期

國產車銷量下滑，強制國產化，成本更難回收

認為政府不該如此嚴格防堵、「應該給予緩衝期」的業者認為，台灣不僅車市的母體小，且當中的國產車比率，又已從早年的70%、下滑到50%。當國產車的年銷量，從最多來到40多萬輛、下滑至20萬多輛，「但一台新車的開發成本還是動輒十幾億，國產車賣得越來越少，代表成本越來越難回收。」一名車業人士說。

當MG一炮而紅後，部分車廠看到了希望，該名人士說，「大家開始想學中華汽車，先從大陸引進某一台新車後，如果賣得好、台灣消費者喜歡，再慢慢增加本土的零組件，這樣一來，車廠風險低，也可以讓台灣持續有國產車推出。」

然而，在政府新法上路、強制國產化後，「車廠們引入大陸車的計畫都被打亂，假設未來很難引進，但一台車的開發成本還是那麼高，未來，恐怕國產車的開發數量、銷量，會越來越少，台灣就變成進口車的天下。」一名車廠人士說。

支持派：95％零組件都進口怎麼賺？

就算國產車越賣越多，也未必有利台灣產業鏈

不過，另一派支持新政策、認為應嚴格規定國產化比例的業者則認為，如果一台車的零組件，超過95％都是從中國進口，而這樣的車越賣越多，那代表的是，台灣為數眾多、以中小企業為主的本土汽車零組件業者，來自車廠的訂單量將越來越少，「那這樣，國產車賣得越來越多，有什麼意義？」

這名業者的觀點是，一個國家的某個產業強，一定是整個產業鏈都有競爭力，譬如日本汽車業，不僅有豐田、本田等車廠，亦有電裝（Denso）這種全球排名前三的組件廠，而台灣領先全球的ICT產業，就是因為同時擁有上游半導體的台積電、日月光，中游的台達電、欣興，與下游以鴻海為首的電子五哥。

「像有些進口到台灣的散裝大陸車，連車殼的噴漆都在大陸噴好了，不要說照顧不到台灣的車殼業者，連我們的烤漆廠都沒得賺，這樣真的對台灣的產業鏈有幫助嗎？」上面這位汽車零組件業者說。

這場台灣汽車業的新風暴，才正要在產業內席捲開來。

《原文大陸車銷台「強制國產化」！買不到便宜車了？獨家還原決定MG生死的90分鐘》

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