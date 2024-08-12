政府鼓勵業者回收營建廢棄物…再生水泥商機熱 三雄搶市

再生水泥商機衝千億，水泥三雄爭霸。政府為了淨零碳排，今年起鼓勵水泥業者將都更、危老建築拆除後產生的營建廢棄物重製為「再生混凝土」，重新投入營造、建設等大市場。

在政府鼓勵的基礎上，國產（2504）、台泥（1101）、亞泥（1102）三大公司看準商機已展開布局，未來將搶攻再生混凝土逾1,000億元市場。

根據主計總處統計，截至2021年國內的營建工程廢棄物規模約有9,429萬公噸，過去五年每年平均成長約85萬公噸，成長動能來自都更及危老建築的拆除，混凝土業者推估，這些營建廢棄物中約有半數由磚頭及混凝土組成，也就是說每年可供混凝土廠商回收再利用的數量可達4,500萬公噸以上。

看好營建廢棄物回收再利用的商機，國產集團子公司重置資源科技昨（11）日表示，正與下游回收及處理業者進行製程優化探討，目標明年首季可開始利用營建廢棄物重製為「再生混凝土」，逐步投入市場。

重置資源科技是由國產與崇越集團子公司建越科技合資成立，初期目標是將台積電及半導體廠廢污泥、廢玻璃打造為再生混凝土原料，但未來更大的業績動能將來自營建廢棄物重製的「再生混凝土」。

無獨有偶，水泥龍頭廠台泥日前參展「亞太永續博覽會」時，也首度展示利用營建廢棄物發展的「透水混凝土」，未來將應用在人行道或車道舖面，以達到排水順暢的功能。

台泥指出，建築及營建業產出的溫室氣體排放占全球37%，台泥開發的低碳建材，可有效達到減碳但不減強度的目標。

據了解，台泥針對營建廢棄物的再利用已規劃許久，目前在花蓮已設立第一座產線，先針對台泥自己的建物進行拆卸後回收重製，今年花蓮地震後的危老建築拆除，也有機會提供「再生混凝土」的料源。

不過台泥強調，在營建廢棄物的循環經濟流程中，公司絕不會跨入回收及分類處理業務，未來是否要在台灣西部設立第二座生產線，也必須視地方民眾的接受程度才做確定。

亞泥子公司亞東預拌混凝土公司表示，目前國內利用營建廢棄物再重製而成的「再生混凝土」，品質與強度仍有很大的進步空間，亞東預拌正在與工研院共同研發更高強度的製程，後續技術成熟後才進一步推廣給處理業者共創循環經濟未來。